الشارقة واتحاد كلباء المهمة الصعبة

المصدر: الشارقة-عزالدين جادالله، كلباء- محمد فضل

يلتقي الشارقة في الخامسة والربع من مساء اليوم نظيره اتحاد كلباء على استاد خالد بن محمد ضمن منافسات الجولة 15 لدوري الخليج العربي، ويدخل الفريقان المواجهة تحت شعار «المهمة الصعبة» لكلا الفريقين، حيث يتطلع الشارقة إلى الخروج من النتائج السلبية التي بات يحققها مؤخراً حيث مني بالهزيمة في أربع جولات متتالية ما أفقده صدارة الدوري وجملة من النقاط، وتجمد رصيده عند 24 نقطة، في المقابل يسعى اتحاد كلباء إلى جمع المزيد من النقاط والاقتراب أكثر من المنطقة الدافئة بعد أن نجح في جمع 13 نقطة وضعته في المركز 11.

وتشهد تشكيلة الشارقة عودة المحترف البرازيلي الجديد كايو لوكاس الذي غاب عن الفريق في لقاء خورفكان في الجولة الماضية لأسباب عائلية، كما تشهد التشكيلة عودة محمد عبد الباسط بعد أن أمضى عقوبة الإيقاف.

ويدخل الشارقة في ظل ضغوط يعيشها الفريق بسبب النتائج السلبية وتطلعه لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اتحاد كلباء تعيد الثقة للاعبين والفريق إلى الطريق الصحيح، وهو المطلب الجماهيري الذي بات ملحاً.

وفي كلباء يَدخل النمور لمواجهة الشارقة بتشكيلة ستشهد لاعبين جدداً انضموا لقائمة النمور خلال الميركاتو الشتوي وكان مدرب الفريق الاورغوياني خورخي داسيلفا قد استفاد كثيراً من الفترة الماضية بعد غياب فريقه عن خوض مباريات الجولة الماضية بسبب مشاركة العين آسيوياً ولذلك قام الجهاز الفني بتصويب الأخطاء التي لازمت الفريق خلال مباراة الوصل في الجولة قبل الماضية والتي خسرها كلباء بنتيجة 2-0، وسيحاول داسيلفا إقحام الوافدين الجدد بدءاً من الصربي اندريا المعار من العين إلى جانب البرازيلي غبرائيل فيما سيكون أمر مشاركة المهاجم البرازيلي واندرسون الذي حل مكان الأردني ياسين البخيت موقوفاً بمدى جاهزيته البدنية خصوصاً وانه لم يتدرب كثيراً مع بقية زملائه اللاعبين لوصوله قبل أربعة أيام فقط لكلباء قادماً من بوهانج الكوري.

ويحتل كلباء المركز الـ11 بـ 13 نقطة وخسر مواجهة الشارقة في الدور الأول.

العنبري: نتطلّع إلى توديع النتائج السلبية

قال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة: لقد خضنا استعدادات قصيرة مثل باقي الفرق، ونتمنى أن نكون في أتم التركيز، بغية وداع النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.



وأضاف: نادي الشارقة يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، والجمهور هو الداعم الأول للفريق، ونحتاجه في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى، وثقتنا كبيرة في المجموعة الحالية من اللاعبين، وفي قدرتهم على العودة مجدداً إلى تحقيق النتائج الإيجابية، وأنا شخصياً متفائل بعودتهم.

وتابع: حالياً، لا توجد لدينا غيابات، وعودة كايو ستمثل إضافة للفريق.

وقال العنبري: نحن كجهاز فني، نتحمل النتائج السلبية الأخيرة، لأن اللاعبين يحاولون تقديم أفضل ما لديهم، والمشكلة التي واجهتنا، عدم الثبات على التشكيلة آخر 7 مباريات، بسبب الإصابات، الأمر الذي أثر بشكل كبير في مردود الفريق. (الشارقة- البيان الرياضي)

داسيلفا: كلباء محتاج لكل نقطة ومواجهة اليوم صعبة

أكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء، أن استعدادات فريقه بلغت ذروتها، مشيراً إلى أن اللاعبين تناسوا مرارة الخسارة الأخيرة أمام الوصل، لافتاً إلى أنه سيَفتقد لجُهود الثنائي ناصر عبد الهادي وداود البلوشي، بسبب الإيقاف، وهناك لاعبون غادروا الفريق، على رأسهم ياسين البخيت، فضلاً عن التعاقد مع لاعبين جُدد، وأتمنى أن يكونوا إضافة للفريق، مشيراً، سنحاول العودة من الشارقة بالنقاط الثلاث، على الرغم من صعوبة المباراة التي تجمعنا بحامل اللقب ، كما أقر داسيلفا بصعوبة الدور الثاني، وقال نحن في حاجة لكل نقطة، بدءاً اليوم.

وأشار المدرب إلى أن كلباء حاز على وقت أفضل من الشارقة، ولم ينكر المدرب ضعف أداء دفاع فريقه، بدليل الأهداف التي تم تسجيلها، لافتاً إلى أن ذلك ناتج من عدم التركيز. (كلباء - البيان الرياضي)