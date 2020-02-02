الجزيرة والوحدة ديربي «فك الارتباط»

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن، و محمد صادق

تتحول أنظار الجماهير إلى استاد محمد بن زايد في الثامنة مساء، عندما يستضيف الجزيرة جاره الوحدة، ضمن الجولة 15 للدوري، في «ديربي العاصمة» وبطموح فك الارتباط حيث التقى الفريقان في 23 مباراة منذ انطلاقة عصر الاحتراف، وقد فاز الجزيرة في 8 مواجهات ومثلهما للوحدة، وتعادلا في 7 مباريات.

وتعتبر مواجهة اليوم الرابعة للموسم الجاري، حيث التقيا في ثلاث مواجهات، كانت الأولى في الدوري وفاز بها «العنابي» 3 - 2، بينما فاز فخر أبوظبي بنتيجة كبيرة في كأس الخليج العربي بلغت 4- 0، كما تخطاه في كأس صاحب السمو رئيس الدولة محققاً الفوز بنتيجة 3- 2.

ويتوقع أن يقدم «ديربي العاصمة» كسابقه من المواجهات الندية والإثارة المطلوبة، وسط زخم جماهيري كبير، ولا يعترف بالفروقات أو حالة كلاهما، لأن لاعبي الفريقين، يسعون إلى تقديم أقصى ما لديهم والظهور بشكل جيد.

ويطمح صاحب الأرض وصيف قائمة الترتيب برصيد 27 نقطة، إلى تقليص الفارق مع المتصدر شباب الأهلي «35 نقطة» أو على أقل تقدير الحفاظ على مركزه، في المقابل يسعى العنابي 23 نقطة في المركز السادس، إلى تحصيل النقاط، بهدف تحسين ترتيبه، وأيضاً ترجمة للتعاقدات القوية التي أبرمها خلال «الميركاتو الشتوي».

ويخوض الجزيرة المباراة منتشياً بفوز صعب على الظفرة بهدف وحيد سجله علي مبخوت، في الجولة الماضية للدوري، وسيفتقد إلى خدمات عامر عبدالرحمن لالتحاقه بالخدمة الوطنية، وإصابة محمد فوزي، واستمرار غياب سلطان الغافري منذ انطلاقة الموسم أيضاً بداعي الإصابة.

ويتطلع الوحدة إلى استثمار النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات الثلاث الأخيرة ، ويأمل تحقيق الانتصار الرابع توالياً والثامن له هذا الموسم، خصوصاً بعدما تحسن الفريق كثيراً بعد صفقات الميركاتو الشتوي التي أضافت الكثير لقلعة العنابي.

كايزر: الجزيرة جاهز للديربي

قال الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الجزيرة إن فريقه جاهز لمواجهة الوحدة في «ديربي» متجدد ويحظى بجماهيرية كبيرة، ومشيراً إلى أن المنافس، أصبح قوياً بعدما دعم صفوفه بتعاقدات متعددة المراكز، خلال «الميركاتو الجاري». وأوضح كايزر أنه لا يستطيع تصور سيناريو المباراة، لكن فريقه جاهز للمواجهة، واللاعبون شغوفون بالديربي . (أبوظبي- البيان الرياضي)

خيمينيز: استمرار «الإيجابية»

أكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة على أهمية وصعوبة مواجهة الجزيرة، مشيراً إلى أن خسارة الوحدة أمام الجزيرة في آخر مواجهتين وخروجه من بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي أمام الجزيرة أصبح من الماضي، وفريقه يسعى للفوز والاستمرار على النتائج الإيجابية التي حققها الوحدة في المباريات الأخيرة. (أبوظبي- البيان الرياضي)