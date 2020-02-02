الفجيرة وشباب الأهلي الخطأ ممنوع

المصدر: الفجيرة – محمد فضل، دبي - إيهاب زهدي

يحلُ شباب الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الفجيرة اليوم في تمام الساعة الخامسة والربع وذلك في ختام مباريات الجولة الـ15 من دوري الخليج العربي وسيكون عنوان هذه المباراة البعد عن الأخطاء خصوصاً وأن الفريقين في حاجة ماسة للنقاط الثلاث، ويطمح الفجيرة صاحب الأرض والجمهور إلى استعادة ذاكرة الانتصارات التي جافت ديار الذئاب لفترة ليست بالقصيرة حيث ظل أداء الفجيرة متذبذباً ما بين الجيد والمتراجع في عدد من المباريات، ودائماً ما تواجه مدرب الفريق الجزائري مجيد بوقرة مشكلة النقص العددي أثناء المباراة حيث تكرر هذا المشهد في أكثر من 5 مباريات هذا الموسم.

ويدخل شباب الأهلي بنشوة الانفراد بقمة ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، ليس في عدد النقاط فقط، ولكن بفارق القوة الهجومية والدفاعية، والتي جعلته المرشح الأول للتتويج بدرع دوري الخليج العربي هذا الموسم، خاصة وأن الفريق يمتلك وفرة كبيرة من اللاعبين الجاهزين سواء من أصحاب الخبرة أو من الشباب الذين أثبتوا جدارتهم بتمثيل الفريق خلال المواجهات والاستحقاقات السابقة.

لا يتأثر شباب الأهلي في الموسم الحالي من غيابات نجومه عكس مواسم سابقة، بل يعتبر غيابهم فائدة للفريق باكتشاف مواهب جديدة، وبالتالي لا يتوقع أن يؤثر غياب أحمد خليل، لخضوعه لفترة استشفاء، أو إمكانية غياب البرازيلي ليوناردو، للسبب نفسه، على قوة وجاهزية الفريق، ولكن أكثر ما يقلق الجهاز الفني، حالة الإجهاد التي بدأ يعاني منها بعض اللاعبين، وأثرت بشكل واضح على أدائهم في المباراة الأخيرة أمام حتا في الجولة 14.

فيما تخشى جماهير شباب الأهلي، معاناة فريقهم أمام الفرق التي تصارع من أجل دخول المنطقة الدافئة، وهو ما وضح في الدور الأول، وعادة ما يزداد صعوبة في الدور الثاني، والذي يقاتل فيه الجميع بشراسة على كل نقطة، ولذا تتمنى الجماهير اجتياز «فرسان دبي» لعقبة الفجيرة، ثم التفكير في مواجهة الجزيرة.

بوقرة: نواجه أفضل فريق

وصف الجزائري مجيد بوقرة، فريق شباب الأهلي، بأنه يعد الأفضل حالياً في الدوري، ومرشح لنيل اللقب، لكن هذه الميزات لن تمنع فريقه من تحقيق الانتصار على الفريق الضيف، لافتاً إلى أن التركيز الذهني يجب أن يكون حاضراً، وأن يستغل لاعبو الذئاب إقامة المباراة على ملعبهم ووسط جمهورهم في الفجيرة، بعد غيبة طويلة، كما أشاد المدرب بالأداء الجيد الذي قدموه أمام العنابي ، معرباً عن أمله في أن يواصل لاعبو الفريق بذات المستوى .(الفجيرة - البيان الرياضي)

أروابارينا: تعزيز الصدارة

شدد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، على صعوبة مباراة فريقه أمام الفجيرة ، وأوضح أن «فرسان دبي»، يخوضون مواجهة مهمة أمام منافس قوي، وهدفهم العودة بالنقاط الثلاث، وتعزيز صدارتهم لقمة ترتيب الدوري. وعن أداء شباب الأهلي غير المقنع في آخر مبارياته أمام حتا بالدوري، أشار المدرب إلى أن كل فريق يتعرض لتذبذب في المستوى. (دبي- البيان الرياضي)