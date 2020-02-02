حتا وخورفكان صراع القاع

المصدر: دبي-علي الظاهري، خورفكان- محمد فضل

يستضيف استاد حمدان بن راشد مواجهة حتا وضيفه خورفكان في الساعة الثامنة من مساء اليوم لحساب الجولة 15 لدوري الخليج العربي، ويسعى «الإعصار» إلى العودة لسكة الانتصارات في صراع «القاع» وإنهاء سلسلة الهزائم التي استمرت طوال الجولات الـ 6 الماضية، مما أدى إلى تراجعه للمركز 13 قبل الأخير برصيد 8 نقاط، فيما يأمل خورفكان الذي يتقاسم مع أصحاب الأرض نفس الطموح في البقاء في «الأضواء»، إلى التخلص من المركز الأخير بعد نشوة أول انتصار حققه على حساب الشارقة في الجولة الماضية، ليقترب من حتا بعد ارتفاع رصيده إلى 7 نقاط.

وبنشوة الفوز الأول في الدوري على الشارقة يضع الجهاز الفني لخورفكان أهمية كبيرة للقاء حتا اليوم والذي يجمع الفريقين الأخيرين في سُلم الترتيب إذ يحتل خورفكان المركز الـ 14 بـ 7 نقاط وأحدث فوزه على الشارقة حامل اللقب خلال الجولة الماضية هزة مدوية على مستوى فرق المؤخرة التي بدأت في تحسس الخطر وتشعر في نفس الوقت بخطورة خورفكان خصوصاً بعد الوجوه الجديدة التي زَينت تشكيلة الفريق والتي أبلت بلاء حسناً أمام الشارقة على رأسهم البرازيليان رامون لوبيز ولاماس اللذان قدما أوراق اعتمادهما من أول مباراة يخوضانها بشعار خورفكان وكانا بمثابة مفتاح الفوز على حامل اللقب خصوصاً لوبيز الذي صنع هدفي فريقه، ويُولي مدرب الفريق الصربي جوران مباراة اليوم أهمية كبيرة خصوصاً وإنها تجمعه بحتا والذي يعد من الفرق التي تنافسه على خطف بطاقة البقاء مع الكبار مع نهاية الموسم ودائماً ما تتسم مباريات الفريقين بالإثارة والندية حيث انتهت مباراة مرحلة الذهاب على وقع التعادل الإيجابي بهدف.

أمل

قال درويش محمد، حارس حتا، إنه يأمل عودة حتا إلى سكة الانتصارات من بوابة خورفكان في مباراة اليوم التي تعادل 6 نقاط، وقال إن جميع اللاعبين جاهزون لمباراة اليوم أمام أحد أبرز المنافسين لهم في الدوري، مشيراً إلى أن النتائج الماضية لم تخدم الفريق رغم الانطلاقة الجيدة في بداية الموسم. ولفت درويش محمد إلى أن المباراة تتطلب مزيداً من التضحية والجهد، ولا سيما أنها بمثابة نهائي.

كونتيس: مباراة نهائية يجب الفوز بها

أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، أنهم عازمون على الفوز بنقاط المباراة أمام خورفكان اليوم، لا سيما أن المباراة تقام على أرضهم وبين جماهيرهم، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة، بما فيهم اللاعبون الجدد، الذين أثبتوا أنهم قادرون على اللعب لمدة أطول، بعد إنهاء التحضيرات بصورة جيدة.وأضاف كونتيس أن لقاء اليوم بمثابة نهائي بالنسبة لهم، وتكسب المواجهة أهمية قصوى، من أجل حصد النقاط أمام فريق يتقاسم الطموح مع حتا، مشيداً بالأداء في المباراة السابقة أمام شباب الأهلي، ما يدعو إلى التفاؤل في لقاء اليوم أمام خورفكان.

وعن التغييرات في المباراة السابقة للبرازيلي صامويل روزا، ومواطنه نيلتون ميرا، كشف مدرب حتا، أن السبب وراء التبديل، هو عدم جاهزيتهما للعب لمدة 90 دقيقة. (دبي - البيان الرياضي)

جوران: نعمل على استغلال الفرص

قال الصربي جوران إن فوز فريقه على الشارقة منح اللاعبين دفعة وجرعة معنوية لمواصلة الانتصارات مشيراً إلى أهمية مباراة اليوم التي تأتي في توقيت يسعى من خلاله الفريقان لنيل النقاط الثلاث وتحسين مركزيهما في جدول الترتيب والابتعاد عن دوامة الهبوط، وقال المدرب: سنعمل على استغلال كل الفُرص المُتاحة للفوز والتركيز طوال زمن المباراة مطلوب مع عدم منح لاعبي حتا أي مساحات على أرضية الملعب وخصوصاً أن الفريق المضيف يتميز أداؤه باللعب الممرحل واستغلال المساحات إلى جانب مهاراتهم العالية، وأشار المدرب إلى أن الخط الخلفي يجب أن يكون مركزاً وأن يمنع وصول الكرات لمهاجمي الإعصار، وطالب المدرب لاعبي الهجوم بمضاعفة الجهد من أجل تحقيق الفوز الثاني في المسابقة وأكد جوران رضاءه عن البداية الجيدة للاعبين الأجانب . (خورفكان - البيان الرياضي)