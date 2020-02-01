ريجيكامب : قدمنا مباراة سيئة أمام العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

اعترف الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لفريق نادي الوصل بسوء فريقه في مباراته الليلة أمام العين على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ما قاد للخسارة القاسية بخمسة أهداف نظيفة.

وقال مدرب الوصل الذي بدا حزينا خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: لم يكن فريقنا في المستوى المأمول اليوم، لقد سيطرنا بعض الأحيان على مجريات اللعب، ولكننا لم نصنع الخطورة المأمولة، وبعد طرد مدافع العين لاحت لنا نحو أربع فرص لم نستثمرها كما ينبغي، كما تركنا مساحات واسعة لمنافسنا بوسط الملعب وهو ما أتاح له الفرصة للسيطرة واحراز المزيد من الأهداف في ظل ضعف الرقابة خصوصا في الدفاع.

وعن سر الهزائم الثقيلة التي ظل يتلقاها الوصل على ملعب العين قال، مدرب الوصل إنه لا يدري ما الذي يحدث في هذا الخصوص فقد كان اللاعبين قبل هذه المباراة في حالة جيدة .

ونفي أن تؤثر الخسارة الثقيلة التي تلقاها الوصل اليوم على معنويات اللاعبين قبل المباراة المقبلة أمام عجمان بعد خمسة أيام، وقال إنه سيجتمع مع اللاعبين لمناقشة ما حدث.