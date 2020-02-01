مدرب العين: قدمنا عملاً رائعاً أمام الوصل قادنا للفوز بالخمسة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يرى البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن فريقه قدم عملاً جيداً في مباراته اليوم أمام الوصل، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 15 من دوري الخليج العربي.

وقال المدرب الذي قاد الفريق لنتائج متميزة بعد توليه مهمة الإشراف عليه بداية شهر يناير الماضي: كانت الأمور ممتازة وقدمنا عملا رائعا في أرض الملعب ما قادنا للفوز بالخمسة، وكنا بدأنا اللعب بطريقة مثالية وسجلنا هدفين في الدقائق العشر الأولى، ولكن الخطأ الذي وقعنا فيه بعد ذلك هو أننا عندما نفقد الكرة لا نسترجعها بسهولة من المنافس، وقد تحدثت للاعبين حول هذا الأمر خلال فترة الاستراحة، وبالفعل استعدنا التموضع الجيد في شوط اللعب الثاني ونجحنا في تسجيل الهدف الثالث، وكان هذا أمرا ايجابيا للحد البعيد أتاح لنا اللعب بأريحية وفي نهاية المباراة سجلنا 5 أهداف والأهم من ذلك إننا استرجعنا صورة الفريق الجيدة حيث لعبنا بنزعة هجومية، وكانت لنا تمريرات متقنة وصنعنا فرصا، ولم نستقبل هدفا وهذا ما يرغب فيه أنصار الفريق بالتأكيد.

وعن المباريات المتتالية التي سيخوضها العين في شهر فبراير الجاري وما اذا كان ذلك سيصنع ضغوطا على اللاعبين، قال المدرب البرتغالي إن الأمر طبيعي لأن العين فريق كبير ولذلك لابد أن يكون منافسا في بطولات عدة.