العين يتابع نتائجه القوية ويهزم الوصل بخماسية نظيفة

المصدر: العين- طلحة عبدالله- تصوير سيف الكعبي

تابع العين نتائجه القوية تحت قيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي تولى مهمة الإشراف الفني على الفريق قبل شهر من الآن وحقق فوزا كبيرا على ضيفه الوصل بنتيجة 5-0 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 15 من دوري الخليج لكرة القدم.

,ولم ينتظر العين سوى دقيقتين فقط ليتقدم بالهدف الأول عن طريق محمد عبد الرحمن، والذي عاد بعد سبع دقائق فقط ليسجل الهدف الثاني له وللعين (ق 9)، وفي الشوط الثاني عزز التوغولي لابا كودجو تقدم العين بالهدف الثالث ( ق 53)، قبل أن يطرد الحكم المدافع سالم عبدالله بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية (ق 65).

وعاد التوغولي لابا كودجو، ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع للعين (ق 85)، وسجل البديل جمال معروف هدفا ألغته تقنية الفيديو، ولكن اللاعب نفسه عاد بعد أقل من دقيقة وسجل هدفا صحيحا رفع غلة العين إلى خمسة أهداف ( ق 92)، ورفع العين رصيده إلى 27 نقطة متساويا مع الجزيرة صاحب المركز الثاني بنفس النقاط، مع مباراة مؤجلة أمام اتحاد كلباء، فيما بقي الوصل في رصيد 22 نقطة.

وحقق العين فوزه رقم 17 على الوصل في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري الاحتراف والبالغة بمباراة أمس 24 مواجهة مقابل فوزين للوصل و5 تعادلات.