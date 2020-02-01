فوز البطائح بخماسية وتعادل التعاون ومسافي بالهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ضرب البطائح بقوة في خاتمة مباريات الجولة ال11 من دوري الدرجة الأولى وحقق فوزاً عريضاً على ضيفه العربي بنتيجة 5-1 خلال المباراة التي أقيمت اليوم حيث أحرز أهداف الفريق الفائز كل من ويندرسون واحمد جلال بواقع هدفين لكل منهما وهدف لهيثم علي.

فيما احرز يتيمة العربي فارس الجابري ليصل البطائح برصيده الى 16 نقطة في المركز الخامس خلف دبا الفجيرة فيما تجمد رصيد العربي عند 12 نقطة .

وفي المباراة الثانية أنتهى ديربي رأس الخيمة بتعادل إيجابي بهدفين لكل من التعاون ومسافي احرز ثنائية التعاون التونسي حسين المسعدي ولمسافي معضد خليفة وعلي سالم ليصل مسافي بنقاطه الى 4 والتعاون الى نقطتين ، وكان دبا الحصن قد فاز امس على الذيد 2-1 والعروبة على دبا الفجيرة 3-0 ، والحمرية على مصفوت 5-1

