رازوفيتش: اتحمل مسؤولية الخسارة

المصدر: ابوظبي: احمد عيسى

قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة انه يتحمل مسؤولية الخسارة امام بني ياس في دوري الخليج العربي بهدف، ذاكرا ان الفوز دائما يحسب للاعب والخسارة للمدرب وانه من هذه القاعدة الثابتة يتصدى للخسارة ويتحمل مسؤوليتها.

وعاد رازوفيتس وقال أن فريقه أجتهد في اللقاء ونجح في الضغط على مرمى منافسه وهز شباك بني ياس بهدفين لم يتم احتسابهما بحجة التسلل واضاف: عندما لاتحرز هدفا وتهتز شباكك يبقى من الطبيعي ان تخسر، بعد ان تأخرنا بهدف اجريت تعديلات هجومية واشركت عناصر جديدة ولكن دون جدوى.

وشدد مدرب الظفرة على اهمية التماسك بعد تعرض الفريق للخسارة في مباراتين على التوالي، ذاكرا ان لاعبيه قادرون على تقديم مستويات متميزة والعودة من جديد إلى كسب النقاط.