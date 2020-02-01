بني ياس يحقق إنتصاراً جديداً بالدوري على حساب الظفرة

المصدر: ابوظبي - احمد عيسى

واصل بني ياس إنتصاراته في دوري الخليج العربي محققا الفوز الثالث على التوالي أمام ضيفه الظفرة بهدف البرازيلي لويس أنطونيو في الدقيقة 42 من اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 15 من المنافسة في مواجهة شهدت عددا من الفرص المهدرة للفريقين، بالنتيجة رفع السماوي رصيده إلى 20 نقطة في الترتيب التاسع وبقى الظفرة الذي تعرض للخسارة الثانية على التوالي له برصيد 23 نقطة في المركز السابع.

قدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء طوال شوطي اللعب مع أفضلية بني ياس الذي نجح في المحافظة على تقدمه بأداء متوازن في كل خطوطه، على الرغم من أن البداية الهجومية كانت من نصيب الظفرة الذي كاد أن يهز الشباك مبكرا بهدف ديجو جارديل من تسديدة قوية لكن فهد الظنحاني حارس السماوي ابعدها بصعوبة لركنية، وتميز السماوي بالتماسك مع تنوع اللعب وقيادة عدة هجمات لم ينجح في إستثمارها بينما اخفق الظفرة في تعديل النتيجة رغم التعديلات الهجومية التي أجراها المدرب رازوفيتش بإشراك ياسين البخيث القادم من إتحاد كلباء بعد 48 ساعة من توقيعه في الكشوفات، كما شهدت المباراة مشاركة البرازيلي خوسية روبيرتو مهاجم بني ياس الجديد لأول مرة والذي أهدر فرصة مضمونه من حالة إنفراد بالمرمى.

وعقب نهاية المباراة أحتفل جمهور السماوي الذي شجع فريقه طوال شوطي اللعب بالفوز الثمين الذي حققه لاعبوه.