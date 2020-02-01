عجمان يثبّت عقدتـه للنصر

المصدر: دبي عدنان الغربي - تصوير غلام كاركر

ثبّت عجمان عقدته للنصر بعدما تمكن من الفوز عليه في عقر داره بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم لحساب الجولة 15 لدوري الخليج العربي، ورفع البرتقالي رصيده إلى 17 نقطة فيما تجمد رصيد العميد عند النقطة 24 وواصل نزيفه للنقاط، حيث لم يذق طعم الفوز في آخر 3 جولات.

ونجح عجمان في تحقيق انتصاره الرابع في آخر 6 مواجهات جمعت الفريقين في دوري الخليج العربي منها 3 انتصارات في ملعب النصر وبالنتيجة نفسها (1-0).

جاءت المباراة متوسطة وقليلة الفرص في البداية وافتقدت محاولات النصر إلى الجرأة بينما انتظر عجمان حتى الدقيقة 24 ليهدد مرمى العميد بأول هجمة بواسطة لاعبه الغامبي بوبكر تروالي حولها أحمد شمبيه إلى الركنيـة قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل بعد ذلك عن طريق لاعبه الكامروني سيباستيان سياني (ق30).

وفي الشوط الثاني ضغط النصر ونزل بثقله إلى الهجوم مستعينا بخدمات محمد العكبري بديل الحسين صالح والمهاجم محمد العطاس القادم من شباب الأهلي، ونجح العميد في إيجاد جملة من المحاولات الخطرة أبرزها انفراد توزي بحارس المرمى (ق64) لكنه أضاعها بطريقة سهلة، وافتقدت هجمات النصر إلى اللمسة الأخيرة، فيما تألق الفريق البرتقالي من الناحية الدفاعية وتميز بانضباطه التكتيكي.