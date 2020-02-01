بندر الأحبابي: جاهزون لإسعاد الجماهير

شدد بندر الأحبابي، لاعب فريق العين على أهمية وضرورة القتال في مباراة اليوم أمام الوصل من أجل متابعة مرحلة النتائج الجيدة وحصد المزيد من النقاط مؤكداً أن تحضيراتهم تمضي بالصورة المطلوبة وجميع اللاعبين يتمتعون بالمعنويات وهم في كامل جاهزيتهم لخوض اللقاء وتقديم العمل الذي يقودهم للفوز وإسعاد جماهير العين مع كامل الاحترام لفريق الوصل.

وأكد أن المستوى الفني للفريق يتطور بشكل ملحوظ تحت قيادة المدرب بيدرو إيمانويل. وفي رسالته لجمهور العين قال: الجماهير العيناوية ظلت تدعم الفريق وتساند اللاعبين بقوة وهي دائما تمنحنا الدافع المطلوب لتحقيق أفضل النتائج وواثقون من حضورها في المدرجات الليلة.