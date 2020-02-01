النصر وعجمان.. تصحيح المسـار

المصدر: عجمان-ياسر قاسم، دبي-عدنان الغربي

يستضيف النصر نظيره عجمان في الخامسة و15 دقيقة اليوم باستاد آل مكتوم، ضمن مباريات الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم في مواجهة صعبة يسعى من خلالها الفريقان إلى تصحيح مسارهما والعودة إلى سكة الانتصارات، حيث لم يذق «العميد» صاحب المركز الرابع بـ24 نقطة، طعم الفوز آخر جولتين بعد خسارته من بني ياس في عقر داره ثم تعادله مع الوصل بينما حقق «البرتقالي» العاشر بـ14 نقطة، آخر فوز في الجولة 11 أمام حتا قبل أن يتعادل مع الفجيرة والجزيرة ويخسر من بني ياس.

ويفتقد النصر مهند خميس بسبب جمعه 3 بطاقات صفراء في رصيده، ومن المتوقع أن يدفع المدرب الكرواتي كرونوسلاف باللاعب سعيد سويدان في مركز الظهيـر الأيمن لتعويض هذا الغياب، إلى جانب استعادة خدمات المدافع محمد عايض الذي أنهى عقوبة الإيقاف وحارس المرمى أحمد شمبيه الذي غاب عن مباراة الوصل بسبب إصابته بنزلة برد.

ويقود العميد المدرب المساعد يوسيب أومرتشين تشيكو من دكة الاحتياط بسبب غياب كرونوسلاف للإيقاف بعد جمعه 3 بطاقات صفراء في رصيده، وفي المقابل تبدو صفوف عجمان مكتملة بعودة المدافع حسن زهران.

أهمية

وشدد الكرواتي كرونوسلاف مدرب النصر على أهمية تحقيق الفوز أمام عجمان بهدف العودة إلى سكة الانتصارات، وقال: نحن على أتم الاستعداد لتقديم مباراة قوية رغم حالة الإرهاق البدني والنفسي التي يعاني منها اللاعبون بسبب ضغط البرمجة، وقال: مواجهة عجمان تحد جديد ولا نملك بديلا عن الفوز من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، ندرك أنه لكل مباراة ظروفها وحقيقتها على أرضية الملعب، ولكننا نحن عازمون على كسر أسبقية عجمان في المواجهات الأخيرة وتغييرها لصالحنا، النصر فريق مختلف حالياً وقادر على هزيمة أي منافس.

وأوضح كرونو أن عجمان أظهر خلال المباريات التي لعبها وجهين مختلفين، أمام الجزيرة لعب بتنظيم عال وبأسلوب هجومي ولكنه ظهر أمام بني ياس بأداء متواضع وتنظيم سيئ على أرضية الملعب، مشيرا إلى أن مدرب عجمان يفضل كرة القدم القوية والتنظيم الدفاعي والتكتيك العالي.

صعوبة

وأكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان صعوبة المباراة لاعتبارات كثيرة من بينها تطور وقوة منافسه النصر مشيراً إلى أن تعثر النصر في آخر مباراتين بالخسارة من بني ياس والتعادل مع الوصل يزيد الصعوبات على فريقه، كما أن فوز فريقه على النصر في مباراة الدور الأول يجعل المواجهة أكثر صعوبة،وأشار إلى أن فريقه يرغب في تصحيح مساره.

وأكد الرمادي انه يركز على تصحيح الأخطاء التي جعلت عجمان أكثر الفرق استقبالاً للأهداف، رافضاً تحميل المسؤولية لخط الدفاع لوحده، وقال أي أخطاء تحدث سببها أداء المجموعة كلها وأن تصحيح الوضع يعني جميع خطوط اللعب وليس خط الدفاع لوحده.