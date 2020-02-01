العين والوصل.. خصوصية تاريخية

المصدر: العين- طلحة عبدالله، دبي - البيان الرياضي

يلتقي العين مع ضيفه الوصل، في الثامنة من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة لها خصوصيتها التاريخية والجماهيرية قياساً على القاعدة العريضة التي يمتلكها كل فريق ، ولقاءاتهما السابقة ويحتل العين المركز الخامس برصيد 24نقطة، والوصل الثامن برصيد 22 نقطة ويأمل «الزعيم» الصعود إلى المركز الثاني فيما يسعى «الإمبراطور» للتقدم في سلم الترتيب وصولاً للنقطة 25 ، وتحقيق الفوز السادس على التوالي.

وحذر بيدرو مدرب العين، من خطورة الوصل في الهجمات المرتدة، موضحاً أن المنافس فريق قوي ومتميز لم يخسر خلال عشر مباريات متتالية وقال : العين يدخل أي مباراة من أجل الفوز مع الاحترام للمنافسين، وبالنسبة لي لا أركز على مباريات الفريقين السابقة لأنها أصبحت مجرد أرقام. وعن وضع كايو كانيدو، قال: اللاعب عانى من مشكلة خفيفة ونحاول أن نعيده بأفضل صورة حتى لا تعاوده الإصابة مرة أخرى.

وشدد ريجيكامب مدرب الوصل على أن فريقه لن يكرر الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الذهاب مع العين بزعبيل في الجولة الثانية من الدوري لافتاً إلى أنه لا يريد الانشغال بأمور خيالية تتعلق بـ «الميركاتو» ، واصفاً قمة اليوم بالصعبة، مبدياً ثقته بمقدرة فريقه على العودة من ملعب العين بنتيجة إيجابية منوهاً إلى أهمية مواصلة المشوارالإيجابي للفريق للمباراة السادسة توالياً بلا خسارة.