بني ياس والظفرة..مواجهة الشباب والخبرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

يستقبل بني ياس على ملعبه عند الخامسة و 15 دقيقة اليوم ضيفه الظفرة في مواجهة متكافئة تجمع شباب «السماوي» أمام خبرة الظفرة، ويسعى صاحب الأرض لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه في الجولتين السابقتين على النصر وعجمان اللذين رفع بهما رصيده إلى 17 نقطة، بينما يأمل الضيوف العودة من جديد للإنتصارات التي توقفت في الجولة الماضية بالخسارة أمام الجزيرة الذي أوقف رصيده عند 23 نقطة وتراجع به من المركز الخامس إلى السابع.

وأكد الألماني شايفر مدرب بني ياس أهمية مباراة الظفرة وأنهم يعملون على الفوز خاصة أنها على ملعبهم، وقال: المواجهة أصعب من مباراتي النصر وعجمان السابقتين اللتين نجح الفريق في كسب نقاطهما، ويجب أن نبتعد عن الأخطاء وأن نلعب بتركيز حتى نتمكن من التفوق.

وأكد شايفر ثقته في جميع عناصره، ذاكراً أن المجموعة التي سيقع عليها الاختيار يمكنها تقديم مستوى جيد، مشيراً إلى تطور أداء فريقه مؤخراً واستفادة اللاعبين من فترة التوقف السابقة.

وعن إمكانية مشاركة البرازيلي زي روبيرتو المنضم إلى التدريبات قبل 3 أيام فقط قال شايفر:مشاركة روبيرتو واردة إذا كان مستواه أفضل من المهاجم أحمد شحدة، وضغط المباريات لم يمكننا من الوقوف على التشكيلة التي سندفع بها في المباراة لكن بالتأكيد اللاعب الأكثر جاهزية سينال فرصته.

منافس خطير

ووصف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، فريق بني ياس بالمنافس الخطير، ذاكرا انه يضم لاعبين مميزين في كل خطوط اللعب يتمتعون بالموهبة والرغبة في العطاء وأن الفوز عليه ليس مهمة سهلة أمام كل الفرق، مشيراً إلى نجاح السماوي في الفوز على النصر وعجمان مؤخراً، معتبراً أن ذلك دليل على قوته.

وأضاف: رغم قوة بني ياس لكننا قادرون على تجاوزه لأن فريقنا أيضا من الفرق القوية في الدوري وقد أثبتنا ذلك خلال الجولات السابقة، فقط يجب أن ندخل المباراة بتركيز كبير وأن نقاتل طوال شوطي اللعب حتى نتمكن من نيل النقاط الثلاث.