دبا الفجيرة يتابع تطورات الملعب الجديد

المصدر: دبا – محمد فضل

بحث مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة (النواخذة) تطورات العمل بالملعب الجديد الذي يتم إنشاؤه حالياً بالقرب من ملعب النادي الحالي، وترأس محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة اجتماع نادي دبا الدوري والمتعلق بمتابعة مراحل إنشاء استاد نادي دبا، بحضور أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا.

ووجه أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتابعته الدائمة والمستمرة لتفاصيل الملعب الجديد، لافتاً إلى أن الشكر يمتد لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لدعمه للملعب ولمكرمته التي خص بها نادينا في تشييد هذا الاستاد، والذي سيكون عبارة عن تحفة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ولا ننسى جهود ومتابعة الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، معرباً عن أمله في انتهاء أعمال الإنشاء وفقاً لما هو مخطط ومرسوم لها بنهاية السنة الحالية، متمنياً تحقيق اللاعبين حلم العودة من جديد إلى دوري الخليج العربي .

مستقبل

وأشار الضنحاني إلى أن خوض دبا لمبارياته في دوري الأضواء مستقبلاً في ملعبه سيريح جماهير النادي من عناء التنقل ، ونتمنى أن تسير الأمور وفقاً لما هو مخطط لها وأن ينجح لاعبو النواخذة في العودة إلى دوري الأضواء على الرغم من صعوبة المنافسة بدوري الهواة.