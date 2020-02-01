إسماعيل مطر: ما يربطني بالوحدة أكبر من مجرد عقد

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

وجه إسماعيل مطر نجم وقائد فريق الوحدة الشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، على ثقة سموه ومنحه فرصة الاستمرار موسماً آخر مع العنابي، وذلك بعدما جدد نجم «أصحاب السعادة» عقده مع النادي لموسم إضافي قابل للتجديد.

وقال مطر تعليقاً على تجديد عقده مع الوحدة قبل أيام: «كل الشكر لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، على ثقته ومنحي الفرصة لأكمل الموسم الـ21 لي مع الوحدة، كما أشكر مجلس الإدارة وزملائي اللاعبين وجمهور الوحدة على الدعم والثقة الكبيرة التي أحظى بها طوال سنوات كثيرة وأتمنى أن أظل عند حسن الظن وأقدم أفضل ما لدي في المرحلة المقبلة».

وشدد إسماعيل مطر أن ما يربطه بالوحدة أكبر من مجرد عقود بينه وبين النادي كونه أحد أبناء العنابي، موضحاً: «بالتأكيد ما يربطني بالوحدة ليس مجرد عقد، فعقود التجديد أعدها مجرد شروط وبنود تقيد في سجلات اتحاد الكرة ولكن الأمر بالنسبة لي مع الوحدة أكبر من مجرد عقد».

ثقة

وأضاف: «بالتأكيد ثقة النادي وحرصه على تجديد عقدي يشكل دفعة معنوية هائلة بالنسبة لي لتقديم الأفضل مع الفريق ومستوى أعلى، وإذا كان الموسم القادم هو الأخير والخاتمة لي مع العنابي أتمنى أن يكون ختام خير وبالطموحات التي ترضي إدارة النادي وقياداته وجماهيره الوفية التي كانت السبب الأول في تألق أي لاعب، وأن نخرج بالنتيجة التي ترضي الجميع».

طموح

وعن أمنياته باختتام مسيرته مع الوحدة بتحقيق لقب دوري الخليج العربي أوضح: «بلا شك طموحنا في الوحدة في كل موسم المنافسة على لقب الدوري وهذا أمر مفروغ منه لأن الوحدة نادي بطولات ويسعى دائماً لأن يكون في المقدمة، ولكن في النهاية هذه كرة قدم والجميع يسعى للمنافسة والفوز بالألقاب ويحدث فيها كل شيء، وإذا كان ختام مسيرتي مع الوحدة سيتحقق ببطولة الدوري سيكون أمراً إيجابياً بالطبع أتمنى تحقيقه».

واختتم: «الموسم الحالي لم ينتهِ وحققنا الفوز في آخر 3 مباريات، ولا يزال متبقياً 12 مباراة في الدور الثاني و36 نقطة في الملعب، صحيح أن الفارق مع المتصدر 12 نقطة ولكننا نسعى للفوز في كل مبارياتنا بغض النظر عن حسابات البطولة ، ونحاول حصد أكبر عدد من النقاط، كما أن الفريق لديه استحقاق مهم في البطولة الآسيوية التي نسعى إلى الذهاب فيها بعيد».