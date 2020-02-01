البطائح يحطم الأرقام في «دولية خورفكان»

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

شرف فريق نادي البطائح الثقافي الرياضي كرة قدم الصالات الإماراتية في النسخة الأولى من بطولة خورفكان الدولية 2020 التي جرت برعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك عندما ابهر «فريق الأحلام» الفرق الزائرة من مصر والمجر وسلوفاكيا من واقع النتائج والمستويات التي قدمها خلال البطولة وتتويجه عن جدارة واستحقاق بعد فوزه 5 - 1 على فريق مسك زيلينا السلوفاكي. وحقق البطائح لقب البطولة الدولية من دون هزيمة أو تعادل حيث نال الفريق رضا واستحسان الجميع متفوقاً على فرق عريقة سبقته في اللعبة .

نجاح

وعقب مراسم التتويج قال الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في خورفكان: بلا شك إن بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات تعتبر من أنجح الفعاليات الرياضية التي شهدتها المنطقة الشرقية بصفة عامة وهي الحدث الرياضي الأكبر الذي عاشته خورفكان في الفترة الأخيرة.

ومن جانبه قال حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس نادي البطائح إن فريقه عقد العزم على الفوز بالبطولة قبل أن يعرف الفرق المشاركة فيها وقال لقد أعددنا العدة كاملة قبل إعلان الفرق المشاركة، واتفقنا على أن يكون هدفنا الفوز بكأس البطولة.

تهنئة

وحرص عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات على تهنئة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي البطائح وكل منتسبي النادي على الإنجاز الرياضي الكبير، شاكراً جهود مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة على التعاون القائم لأجل الارتقاء باللعبة والوصول بها إلى أعلى نقطة من خلال توفير كل أنواع الدعم وأشاد جاني بجهود أسرة نادي خورفكان، وقال ستشهد اللعبة في الفترة القادمة مزيداً من الاستضافات القادمة ونترقب فوزاً ملفتاً لشباب الأهلي باستضافة كأس الأندية الآسيوية في أغسطس المقبل كما ندرس استضافة تصفيات شباب آسيا.