دولية دبي للسلة تختتم اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تُختتم اليوم النسخة 31 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، وضمنت لبنان أحد طرفي المباراة النهائية بفضل مواجهة الرياضي وهوبس في نصف النهائي، وشهدت البطولة مشاركة 11 فريقاً، خاضت البطولة بنظام الدوري من دور واحد بعد توزيعها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى الرياضي اللبناني حامل اللقب ووصيف آسيا على رأس المجموعة والاتحاد السكندري بطل العرب وسلا المغربي وهوبس اللبناني والوثبة السوري والجامعة الأمريكية دبي.

فيما ضمت المجموعة الثانية بيروت اللبناني وصيف البطولة الماضية والعرب والنجم الرادسي التونسي والاتحاد السوري ومنتخب الإمارات ومايتي سبورت الفلبيني، وتأهلت 8 فرق للدور ربع النهائي الذي أقيم أول من أمس، وجمعت مواجهاته الأربع منتخب الإمارات وسلا المغربي، والرادسي التونسي أمام هوبس اللبناني، والرياضي اللبناني وبيروت اللبناني، ومايتي سبورت والوثبة السوري، وودعت البطولة من دورها الأول 3 فرق، هي: الجامعة الأمريكية دبي والاتحاد السكندري من مصر والاتحاد السوري.

وأسفرت مواجهات ربع النهائي عن تأهل سلا المغربي وهوبس والرياضي اللبنانيين ومايتي سبورت الفلبيني للمربع الذهبي بعد فوز الفريق المغربي على منتخبنا الوطني «85-80»، وهوبس على بطل نسخة 2017 النجم الرادسي التونسي «82-78»، والرياضي على بيروت «85-74»، ومايتي الفلبيني على الوثبة «88-71»، ووفقاً لهذه النتائج ضرب سلا المغربي موعده في نصف النهائي مع مايتي الفلبيني فيما أصبحت المباراة الثانية في هذا الدور حواراً لبنانياً صرفاً بين حامل اللقب الرياضي وهوبس، لتضمن السلة اللبناني أحد طرفي المباراة النهائية التي تقام في الثامنة من مساء اليوم بين المتأهلين من مباراتي نصف النهائي، وتسبقها في السادسة مساء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الخاسرين.