العين يتعاقد مع الكازاخستاني إسلام خان

المصدر: العين - البيان الرياضي

أعلن نادي العين تعاقده رسمياً مع الكازاخستاني، إسلام خان باويرزهان (26 عاماً)، صانع الألعاب، حتى نهاية الموسم، قادماً من صفوف فريق كايرات، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 8.

وأعرب البرتغالي بيدرو، المدير الفني للعين، عن سعادته بالتعاقد مع اللاعب مؤكداً أنه الخيار المناسب لتعزيز صفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية، لأنه يمتلك المقدرة على تحقيق الإضافة المرجوة وصناعة الفارق،قال: اللاعب أنهى مسابقة الدوري في بلده في ديسمبر وكان مستمراً مع ناديه السابق في التمارين، وأتمنى أن يكون في درجة الجاهزية المطلوبة للقاء الوصل، وقد ندفع به في التشكيلة الأساسية أو ضمن قائمة البدلاء.

وأعرب إسلام خان، عن شكره لنادي العين والمدرب بيدرو، على الثقة الكبيرة مؤكداً أنه يدرك المطلوب منه للدفاع عن شعار العين خلال الاستحقاقات المقبلة.