دبا الحصن يقاسم الإمارات صدارة الهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تقاسم دبا الحصن صدارة دوري الهواة مع الإمارات بعد فوزه الثمين على الذيد 2/1 ، خلال المباراة التي اقيمت اليوم على ملعب الحصن ضمن منافسات الجولة 11 لدوري الدرجة الأولى، حيث سجل ثنائية الفائز العراقي محمد مصطفى (69،49) وللذيد البرازيلي ديوناثان ليصل دبا برصيده إلى 24 وهو نفس رصيد الإمارات المتفوق بالمواجهات المباشرة.

وفِي مباراة ثانية فاز العروبة خارج القواعد على دبا الفجيرة بثلاثية نظيفة في مفاجاة من العيار الثقيل خصوصاً وأن دبا يعتبر احد الفرق المنافسة على الصعود سجل للعروبة الإيفواري هاري نيفيللو (4) والفرنسي جان مندي (22) وجاسم محمد (75).

وفِي المباراة الثالثة التي أقيمت اليوم فاز الحمرية على مصفوت 5/1 سجلها للفائز سعيد جمعة (29) والعماني محمد بن الشيبه (33) والإيطالي مايوريزا فيلا (40) والبرازيلي ليوان بيريرا هدفان (81،76) بينما سجل لمصفوت الإيفواري فيكتور نواريري (66)

وتختتم اليوم مباريات الأسبوع 11 بمواجهتي العربي مع البطائح والتعاون ضد مسافي.