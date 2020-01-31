داسيلفا: متفائل بالمرحلة المقبلة ونسعى لعبور الشارقة

المصدر: كلباء- محمد فضل

أكد الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء بأن استعدادات فريقه لمباراة الشارقة تمضي بصورة جيدة مشيراً الى أن لاعبي الفريق الأصفر مروا بظروف صعبة بعد الهزيمة الماضية امام الوصل لكنهم بدأوا في تناسي الخسارة والتهيؤ الجيد لمباراة حامل اللقب يوم الاحد المقبل.

لافتاً الى انه سيفتقد لجهود الثنائي ناصر عبد الهادي وداؤد البلوشي بسبب الإيقاف وهناك لاعبون غادروا الفريق على رأسهم ياسين البخيت فضلاً عن التعاقد مع لاعبين جُدد وأتمنى أن يكونوا إضافة للفريق.

مشيراً إلى انه متفائل بالمرحلة المقبلة وبقدرة الفريق في تحقيق النتائج المرجوءة وسنحاول العودة من الشارقة بالنقاط الثلاثة على الرغم من صعوبة المباراة التي تجمعنا بالشارقة الخاسر امام خورفكان في الجولة الماضية كما اقر داسيلفا بصعوبة الدور الثاني وقال نحن في حاجة لكل نقطة بدءا من مباراة الشارقة.