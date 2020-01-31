بوقرة : حذرت لاعبي الفجيرة من خطورة شباب الأهلي

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

حذر الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة لاعبي فريقه من خطورة شباب الأهلي الذي يعد من أفضل فرق دوري الخليج العربي ومرشح لنيل اللقب لافتاً إلى أن التركيز الذهني يجب أن يكون حاضراً وان يستغل لاعبو الذئاب إقامة المباراة على ملعبهم ووسط جمهورهم في الفجيرة.

وأشاد المدرب بالأداء الجيد الذي قدموه أمام العنابي قبل أيام معرباً عن أمله في ان يواصل لاعبو الفريق بذات الرتم وان يقرنوه بالفوز على الفريق الضيف .

والمح بوقرة إلى أنه سيفتقد لجُهود ثنائي الدفاع فهد سبيل وعبد الله النوبي بسبب الإيقاف إلى جانب حميد عباس المصاب لكن التشكيلة ستشهد عودة المدافع عبد الله صالح الذي غاب أمام الوحدة.

واعرب بوقرة عن أمله في أن يجد حلاً لحالة النقص التي باتت صفة ملازمه للفريق وقال" في كل مباراة يتعرض احد لاعبينا للطرد حيث تكرر ذلك هذا الموسم كثيراً وأتمنى ان تتوقف هذه الظاهرة اعتباراً من مباراة شباب الأهلي يوم الاحد المقبل والتي نحتاج فيها لكافة لاعبي الفريق .

وأمتدح مدرب الفجيرة رباعي الدفاع الذي خاض مباراة العنابي وكان عند حسن ظنه على الرغم من صغر سنهم وخبراتهم القليلة لكنهم طانوا على العهد بهم وهم الزيودي ومفتاح واحمد درويش والنوبي قبل الطرد.

كما أشاد بأداء الوافدين الجدد الذين تعاقد معهم النادي خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي مشيراً إلى أن البرازيلي جيفرسون وعده بالتسجيل في مرمى العنابي واوفى بوعده والغاني اسانتي قدم مباراة كبيرة وسيفيدنا هذا اللاعب كثيراً في قادم المباريات .

واكد بوقرة بان الخطأ سيكون ممنوعاً على فريقه في ظل احتدام مسابقة الدوري خصوصاً فيما يتعلق بفرق المؤخرة والباحثة عن طوق نجاة من الهبوط .