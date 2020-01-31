العين يعلن تعاقده مع الكازخستاني إسلام خان

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعلن نادي العين رسميا تعاقده مع لاعب متوسط الميدان وصانع العاب الكازخستاني إسلام خان، وأكد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل جاهزية اللاعب للمشاركة مع الفريق في مباراة الوصل غدا على استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وينتظر أن يعلن النادي عن تفاصيل صفقة اللاعب الجديد في غضون الساعات القليلة المقبلة، فيما أكدت المصادر ان مدة التعاقد تستمر حتى نهاية الموسم قابلة للتجديد في حال رغب الطرفين، وأوضح مدرب العين أن اللاعب يملك المقومات والإمكانات التي تساعده على تقديم الإضافة المأمولة للفريق خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة أن العين سيعلن عن صفقات أخرى خلال المرحلة المقبلة وقبل اغلاق باب الميركاتو الحالي.