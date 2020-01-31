أروابارينا: لاعبو شباب الأهلي ليسوا "روبوت"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، جاهزية فريقه للقاء الفجيرة بعد غد، ضمن الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ووصف الفجيرة بالمنافس الصعب والخطير، لما يمتلكه من عناصر قادرة على تحويل المباريات، وقال: "المهم لشباب الأهلي، التجهيز البدني والنفسي في هذه المرحلة، وتحسين أخطاء المباراة السابقة، وأن نحصد النقاط التي نعزز بها صدارتنا للدوري".

وعن الصعوبات التي يواجهها شباب الأهلي أمام فرق الترتيب المتأخر في جدول المسابقة، أضاف: "التركيز في المباريات موضوع نقاش وليس عمل، ويتم من خلال جلسات ومحاضرات لتجهيز اللاعبين، وفي مباراتنا الأخيرة، لم نكن على المستوى المطلوب، ولابد من تحسين الأخطاء، وتذبذب الأداء يتعرض له الكثير من الفرق، وحتا لعب بطريقة جيدة، واللاعبين ليس إنسان آلي (روبوت)، وسنعمل على تحسين الأخطاء والسعي لتقديم الأداء القوي، وحصد المزيد من النقاط".

وأوضح: "نحن نتعامل مباراة بمباراة، ولابد من المزج بين اللاعبين الشباب والخبرة، والعناصر الشابة، كسبوا مكانتهم الحالية في الفريق الأول، مثل عيد خميس وحارب عبد الله ومحمد جمعة وغيرهم، ومن الجيد الاهتمام باللاعبين الشباب، مع عودة اللاعبين الخبرة المميزين مثل ماجد حسن، وسنرى التشكيل المثالي لكل مباراة".

وحول طريقة تعامله مع ضغوط المنافسة والفوز بدرع الدوري، قال: "لابد من الانعزال عن المشاكل والتعليقات على الفريق، وتهيأت البيئة المناسبة، ولابد من التركيز أمام الفجيرة للاستمرار، مع عدم زيادة جرعات التدريب، ونتمنى عودة اللاعبين المصابين، والمهم الراحة وتغذية اللاعبين".

وعن غيابات شباب الأهلي، ورأيه في صفقة خليفة مبارك غانم، قال: "أحمد خليل وليوناردو في الاستشفاء، وسنرى موقف ليوناردو من المشاركة مع الجهاز الطبي، وخليفة لاعب شباب، ولديه خبرة كبيرة، وتدرب مع الفريق، وأظهر ردة فعل جيدة، وأتمنى يكون إضافة ويساعد الفريق في الفترة المقبلة، وأنا متفاءل خير".