خميس إسماعيل يهدي الهدف للجماهير

أهدى خميس إسماعيل الوافد الجديد لقلعة العنابي خلال الميركاتو الشتوي، هدف الفوز على الفجيرة الذي نجح في تسجيله، إلى جمهور الوحدة الذي وصفه بأنه كان المساند الأول له عند تعاقده مع النادي، معرباً عن سعادته بالهدف ويتمنى ألا يقف عند هذا الهدف فقط، وإنما تسجيل المزيد من الأهداف والاستمرار في دعم ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.

وقال: «حصلنا على فرص عدة للتسجيل على مدار شوطي اللقاء، لكن للأسف لم نستثمرها بالشكل الجيد، وكنا على علم بأن الفجيرة قد يستثمر إحدى الهجمات المرتدة للتسجيل، وهو ما حدث بالفعل، ولكننا نجحنا في العودة في المباراة واستغلال النقص العددي في صفوف الفجيرة».

وأضاف: «نسعى للظهور بشكل أفضل في الدور الثاني وحصد أكبر عدد من النقاط لتحسين موقعنا في جدول ترتيب المسابقة، خصوصاً وأن الفارق في النقاط بين العديد من الفرق ضئيل للغاية، كما أن الفوز مهم لإعادة الثقة للاعبين والجهاز الفني، ونأمل أن نواصل بشكل أفضل لجمع أكبر عدد من النقاط في الاستحقاقات المقبلة».