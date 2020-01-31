حزن بين لاعبي الشارقة وسعادة في خورفكان

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله

حالة من السعادة غمرت فريق خورفكان، عقب تحقيقه الفوز الأول له في دوري الخليج العربي للموسم الكروي الجاري.

والذي جاء على حساب الشارقة حامل اللقب، بنتيجة 2-1، في المقابل، عاش لاعبو الشارقة حالة من الحزن، لخصها المحترف الأوزبكي شوكوروف، الذي رفض الخروج من الملعب عقب انطلاق صافرة النهاية.

والإعلان عن هزيمة الشارقة، حيث ذرف الدموع حزناً على الهزيمة، وهو المشهد الذي تكرر في الجولات الثلاث الماضية، في الوقت الذي رفع حامل لقب الموسم الماضي، الراية البيضاء، بإعلان مدربه صعوبة المنافسة على لقب الموسم الجاري.

وأكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة من خورفكان، قائلاً: لا يمكن لوم اللاعبين على النتيجة، ونتحمل المسؤولية بشكل كبير، ومتفائلون بالمجموعة الحالية، بعد 4 هزائم متتالية، الحقيقة أنه من الصعب المنافسة على اللقب، ونتطلع إلى البقاء في المربع الذهبي، ولدينا استحقاقات مهمة في الآسيوية وكأس رئيس الدولة.

وفي رده على سؤال عن غياب المحترف البرازيلي الجديد كايو لوكاس عن تشكيلة الفريق وقائمة البدلاء، قال العنبري: «كايو سيكون في المباراة القادمة ضد اتحاد كلباء».

سعادة

من جانبه، أبدى الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب خورفكان، سعادته بتحقيق فريقه الفوز الأول في مشواره في مسابقة دوري الخليج العربي.

والذي جاء على حساب الشارقة حامل اللقب، بنتيجة 2-1، ليرفع خورفكان رصيده إلى 7 نقاط، في محاولة للهروب من المركز الأخير الذي يحتله حالياً.

وقال غوران: الفوز على الشارقة، سيعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، نحتاجها في المباريات المقبلة، فضلاً عن زيادة ثقتهم بأنفسهم.

مشيراً إلى أن الجميل في اللقاء، هو عدم استسلام لاعبي خورفكان، وتحويل هزيمتهم بهدف في الشوط الأول، إلى فوز، ما يدل على مدى القوة والإرادة التي تحلى بها اللاعبون، وإصرارهم على تحقيق هدفهم بنيل النقاط الثلاث.

وأضاف: لعبنا بشكل جيد أمام حامل اللقب، وتحلينا بالثقة بالنفس، وحققنا المطلوب، وعلينا أن نستثمر هذا الفوز في المباريات القادمة.

حيث نواجه فرقاً تنافسنا على الهروب من الهبوط، ورفعنا رصيدنا إلى 7 نقاط، وهذا أمر جيد، ويصب بكل تأكيد في مصلحة الفريق، ونتطلع إلى تحقيق هدفنا بالبقاء في دوري الأضواء، والفوز يمثل دافعاً لنا في المواجهات المقبلة، ونتمنى أن يحقق اللاعبون نفس الأداء والنتيجة.

وأشاد غوران في ختام حديثه، بأداء المحترفين الجدد في صفوف فريقه، متمنياً أن يكون الانتصار على حامل اللقب، بداية جديدة لحصد مزيد من النقاط مستقبلاً.