شباب الأهلي يرفض إغراءات القمة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حذر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، لاعبيه من تراجع المستوى، وإغراءات الاستقرار على القمة والانفراد بها.

والتي تسرب لنفوس اللاعبين حالة من الراحة واللامبالاة بسبب فارق النقاط الثماني مع منافسيه، وأكد على أن الأداء دون المستوى أمام حتا، يطلق ناقوس الخطر لـ«فرسان دبي»، ويطالبهم بالمزيد من الشراسة الهجومية خلال مبارياتهم المقبلة.

وأكد أن مواجهة حتا لم تكن سهلة كما أعتقد البعض، وفريقه، رغم سيطرته على فترات طويلة من المباراة، إلا أنه لم يقدم الأداء المتوقع، ولم يسجل سوى هدف واحد. وأوضح أن نقد الذات مطلوب مع كل مباراة، للوقوف على الأخطاء ومحاولة العلاج.

وكشف عن اتباعه سياسة التدوير بين اللاعبين، لمنح بعضهم راحة في ظل توالي المباريات وتنوع المسابقات.

ووقوف شباب الأهلي على أبواب بطولة دوري أبطال آسيا الهامة، ما يعني زيادة ضغط المباريات، واحتمالية زيادة معدل إصابات اللاعبين، وبالتالي لا بد من تجهيز كافة اللاعبين الموجودين بالقائمة.

رضا

ومن ناحيته، كشف اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، عقب خسارة فريقه من شباب الأهلي بهدف وحيد أول من أمس.

ضمن الجولة 14 من دوري الخليج العربي، عن سعي حتا لإتمام صفقة أخيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وستكون إما لاعباً مواطناً أو لاعباً مقيماً.

وأعرب عن رضاه على أداء لاعبيه أمام شباب الأهلي، رغم الخسارة، وشدد على أن حتا مطالب بحصد النقاط بداية من الجولة المقبلة، لأن الوضعية الحالية للفريق، لن تسمح له بالبقاء في دوري المحترفين الموسم المقبل.

وأوضح أن حتا يقدم مستويات جيدة، ولكنه يفتقد اللمسة الأخيرة، ما يفقده النقاط، وتمنى انسجام اللاعبين الجديدين روزا ونيلتون بشكل أفضل وأسرع ليدعما للفريق.

حمدون: أهدافنا واضحة من البداية

أكد محمد أحمد حمدون المشرف على فريق شباب الأهلي لكرة القدم، أن أهداف شباب الأهلي واضحة من بداية الموسم.

وسبق وتحدثت إدارة النادي عنها، وهي المنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها الفريق، وقال: «نحن نقدم مستويات جيدة، ونافسنا وننافس في كل البطولات حتى الآن».

وعن المنافسة في دوري أبطال آسيا، قال: «مخطئ من يعتقد بسهولة البطولة الآسيوية، ولكننا كفريق يملك الإمكانيات، عليه السعي لتحقيق النتائج الايجابية.

والسعي للوصول في البطولة لمستويات متقدمة، ولكن الأمر صعب، ويحتاج إلى تضافر جهود وعوامل كثيرة».

وعن تجديد عقود عدد من لاعبي شباب الأهلي الذين دخلوا فترة الشهور الستة، قال: «خلال الأيام المقبلة، ستكون هناك أخبار جيدة تسعد الجماهير، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي».