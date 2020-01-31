3 انتصارات تكسر «روتين» الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

للمرة الأولى الموسم الحالي، كسر الوحدة «روتينه» الخاص بتحقيق 3 انتصارات على التوالي في دوري الخليج العربي، بعد فوزه الصعب مساء أول من أمس، على الفجيرة 2-1، في الجولة الـ 14 من المسابقة، إذ إن العنابي، ومنذ بداية الموسم، لم يتمكن خلال الـ 11 مباراة الأولى في الدوري، من تحقيق أكثر من فوزين على التوالي، وكسرهما بخسارة أو تعادل.

ويدين الوحدة بالفوز للنجم خميس إسماعيل، الوافد الجديد لقلعة العنابي خلال الميركاتو الشتوي، الذي نجح في تسجيل هدف الفوز بقذيفة صاروخية بعيدة المدى، ليعتمد بها أوراقه في صفوف «أصحاب السعادة»، وتسجيله أول أهدافه مع الوحدة هذا الموسم.

تفهم

من جهته، أبدى مانويل خيمنيز مدرب الوحدة، عدم قلقه من الهتاف الذي أطلقه جمهور الوحدة عقب إحراز الفجيرة لهدفه الأول.

والذي طالب خلاله جمهور العنابي برحيل المدرب، مردداً «خيمنيز أوت»، مؤكداً أنه يتفهم جيداً هتافات الجماهير، كونها تحمل المسؤولية دائماً للمدرب في كل الأحوال.

وقال: «هتافات الجماهير لا تقلقني على الإطلاق، فالمدرب دائماً من يتحمل المسؤولية، وأمام الجماهير هو من يضيع الفريق ولا يسجل، بالطبع أحترم رأي الجماهير، ولكني لست قلقاً من هذه الهتافات، أدرك إمكانات لاعبي الوحدة، وأننا فريق جيد، وماذا نحتاج».

وأضاف: «إذا انتهت مباراتنا مع الفجيرة بعدم فوز الوحدة، لكان الأمر غير عادل، أضعنا الكثير من الفرص المحققة، بينما سجل الفجيرة من الفرصة الوحيدة التي سنحت له من خطأ فردي، بالتأكيد التعادل أعادنا مرة أخرى للمباراة في الوقت المناسب، ثم الفوز، وأكثر ما أعجبني، قتالية اللاعبين حتى صافرة النهاية، إلى أن حققنا فوزاً مهماً».

حسرة

بينما تحسر مجيد بوقرة مدرب الفجيرة، على خسارة فريقه، وعدم الحفاظ على الفوز، معرباً عن استيائه من قرار طرد المدافع عبد الله النوبي للإنذار الثاني، مشيراً إلى أن اللاعب لم يكن يستحق الإنذار الأول.

وقال: «للمباراة الثانية على التوالي، نلعب بعشرة لاعبين، وهو أمر في منتهى الصعوبة على الفريق، ويجب على اللاعبين التركيز وتفادي الكروت الحمراء في المستقبل».

وأضاف: «اعتمدنا على الهجمات المرتدة، وسارت الأمور بشكل جيد، حتى بعد النقص العددي في صفوفنا، ورغم ضغط الوحدة الهجومي، نجحنا في تسجيل هدف، لست خائفاً من انهيار الفريق، لأن اللاعبين يملكون خبرات كبيرة في الدوري».