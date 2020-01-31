قلب الأسد الحنين إلى «الأبيض»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كشف ماجد ناصر، حارس فريق الكرة بنادي شباب الأهلي، عن حنينه إلى المنتخب الأول لكرة القدم، وغاب «قلب الأسد» عن صفوف «الأبيض» منذ سنوات عدة وشهد الموسم الحالي تألقه مع شباب الأهلي.

وأشار ماجد إلى أنه يسعى لاستعادة مستواه من خلال مضاعفة الجهد، لنيل شرف تمثيل المنتخب الوطني الأول، مؤكداً احترامه لخيارات الجهاز الفني للمنتخب، والذي يختار الأفضل لتمثيل «الأبيض»، وقال: «أنا تحت أمر المنتخب الوطني في أي وقت يتم فيه استدعائي».

ويحمل ماجد ناصر طموحات كبيرة مع فريقه شباب الأهلي أبرزها حلم التتويج بلقب الدوري في نهاية الموسم الحالي، واستعادة ذكريات الوقوف على منصات التتويج، كما يتمنى الحارس المميز، وصول فريقه إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا ثم مواصلة المشوار القاري حتى خط النهاية، واعتبرها طموحات مشروعة.

مؤكداً أن لاعبي شباب الأهلي يملكون خبرات آسيوية كبيرة، وأن جميع زملائه سيكونون في الموعد وبقمة التركيز، لتقديم العروض والنتائج القوية التي تساعد على تحقيق أهداف الفريق في البطولة القارية الأهم على صعيد الأندية، مؤكداً أن الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون لن يمنعهم عن تحقيق الفوز في المجموعة الثانية للبطولة أمام باختاكور الأوزبكي 10 فبراير.