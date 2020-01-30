الرمادي: تعثر النصر يزيد صعوبات عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أكد المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي أن تعثر النصر في آخر مباراتين بالخسارة من بني ياس والتعادل مع الوصل يزيد الصعوبات على فريقه في مواجهة الفريقين مساء السبت ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي على ملعب النصر.

كما أشار إلى ان فوز فريقه على النصر في مباراة الدور الأول يجعل مواجهة السبت أكثر صعوبة لكون النصر يتعامل معها بأقصى درجات الحذر، زيادة على محاولته تعويض ما حدث في آخر جولتين، ولكن بالمقابل أشار الرمادي إلى أن فريقه خسر بنتيجة كبيرة من بني ياس قبل يومين، ولديه أيضاً نفس الدافع للتعويض وتشكيل ندية مع مضيفه النصر حتى يصحح مساره.

وأوضح الرمادي إن المباراة صعبة للفريقين بطبيعة مباريات الدوري، وقال أن تركيزه بشكل عام على معالجة الأخطاء التي جعلت عجمان أكثر الفرق استقبالاً للأهداف، رافضاً تحميل المسؤولية لخط الدفاع لوحده، وقال إن أي أخطاء تحدث سببها أداء المجموعة كلها.