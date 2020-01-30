شايفر: مواجهة الظفرة أصعب من مباراتي النصر وعجمان

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى

أكد الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس أن مباراة فريقه ضد الظفرة في الجولة 15 من دوري الخليج العربي بعد غد السبت تعتبر أصعب من المباراتين السابقتين أمام النصر وعجمان وأن الفوز على "الفرسان" يحتاج إلى جهد مضاعف من اللاعبين واللعب بجدية وقوة.

مؤكدا ان الظفرة من الفرق التي أثبتت وجودها بمستويات جيدة ونتائج إيجابية وأنه يتميز بالروح القتالية العالية وأضاف: المباراة ستكون صعبة لكننا نامل أن نواصل الفوز بالنقاط وأن نقدم مستوى يرضي تطلعات وطموحات الجماهير.

وأشار شايفر إلى تقارب موعد مباريات الدوري ، ذاكرا ان مواجهة الظفرة جاءت سريعا وأضاف : حتى الان لا اعرف التشكيلة التي سأعتمد عليها في المباراة لان الوقت لم يكن كافيا للوقوف على التشكيلة، لكننا سنختار الأفضل حسب الجاهزية البدنية للقاء.

ونفى مدرب السماوي وجود تشابه بين فريقه والظفرة وقال: نحن نعتمد على عناصر شابة والظفرة يعتمد على فريق من عناصر الخبرة الذين شاركوا كثيرا في مباريات الدوري لذلك لا أرى أن هنالك وجه شبه بين الفريقين.

وحذر مدرب السماوي لاعبيه من التأثر بالفوز على النصر وعجمان، مشدداً على أهمية التواضع وعدم الشعور بالثقة الزائدة ذاكرا ان الغرور يمكن أن يقود إلى الخسارة.