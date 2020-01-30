بيدرو: راغبون في تحصيل نقاط مباراتنا أمام الوصل كاملة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، رغبة فريقه في متابعة النتائج الجيدة و تحصيل النقاط الثلاث أمام الوصل يوم السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد بدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأوضح أن تحضيراتهم للمباراة بدأت اعتبارا من اليوم بعد الفراغ من مواجهة بونيودكور الأوزبكي في تمهيدي أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال إن المواجهة لن تكون سهلة لأن المنافس فريق متميز لم يخسر خلال المباريات السابقة ولديه مهاجمين يتمتعون بالمهارة والسرعة، ما يتطلب منهم التركيز والصبر والعمل على استحواذ الكرة وإستثمار الفرص مع الحفاظ على الشباك نظيفة.

وأضاف: نحن نادي العين ونلعب جميع المباريات من أجل الفوز وليس سواه، مع احترامنا للوصل وسيكون هدفنا الهيمنة على مجريات اللعب منذ البداية مع الحذر من الهجمات المرتدة التي يجيدها الوصل نظرا لسرعة لاعبيه .

وعما اذا كان راضيا بالمستوى الذي وصل له العين بعد قدومه للإشراف عليه، أكد المدرب البرتغالي أنه لا يزال يرغب في الحصول على نتائج أفضل لعمله مع الفريق لأن جميع الفرص والمقومات متوفرة لذلك وقال: كرة القدم علمتني أن هناك فرص أخرى للقيام بأعمال أفضل دائما.

وعن إصابة اللاعب كايو كانيدو، أوضح بيدرو، إن اللاعب عاني خلال الموسم من مشكلة خفيفة وقال: نحن نحاول أن نعيده بأفضل صورة حتى لا تعاوده الإصابة مرة أخرى وحاليا من الممكن أن يشارك في مباراة الوصل، ولكن سياستي قائمة على عدم إشراك أي لاعب ما لم يكن في كامل جاهزيته الفنية والبدنية، خصوصا وأن لدينا لاعبين متميزين قادرون على تعويض أي غيابات.