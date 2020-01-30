توزي: أسلوب المدرب ساعدني على التألّق

المصدر: دبي-عدنان الغربي

صرح البرتغالي توزي لاعب النصر أن تحسن مستواه في الفترة الأخيرة وبروزه كواحد من أهم اللاعبين في تشكيلة الفريق ليس بفضل جهوده الفردية فقط بل أنه يدين بذلك إلى أسلوب و طريقة لعب المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش التي سمحت له بالظهور بشكل أقوى ضمن الفريق.

وعن إضاعته بعض الفرص السهلة في المقابل نجح في تسجيل أهداف صعبة، علق اللاعب البرتغالي قائلا: هذه أحكام كرة القدم، نظريا تبدو بعض الكرات صعبة لكنها سهلة والعكس صحيح، ولكن اللاعب يجب ان يستمر في المحاولة دائما.

وأكد توزي أن المواجهة التي تجمع فريقه مع عجمان بعد غد، صعبة للغاية على الفريقين كونهما قادمان من خسارة في الجولة الماضية وكل منهما يسعى لتحسين