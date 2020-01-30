رازوفيتش: بني ياس منافس خطير وقادرون على تجاوزه

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

وصف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة ، فريق بني ياس الذي يقابله يوم السبت في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، بالمنافس الخطير.

ذاكرا انه يضم لاعبين مميزين في كل خطوط اللعب يتمتعون بالموهبة والرغبة في العطاء وأن الفوز عليه ليس مهمة سهلة أمام كل الفرق.

مشيرا إلى نجاح السماوي في الفوز على النصر وعجمان مؤخرا، معتبرا ان ذلك دليلا على قوته.

واضاف رازوفيتش: رغم قوة بني ياس لكننا قادرون على تجاوزه لان فريقنا أيضا من الفرق القوية في الدوري وقد أثبتنا ذلك خلال الجولات السابقة، فقط يجب أن ندخل المباراة بتركيز كبير وأن نستعد لها بشكل أفضل.

وأشار مدرب الظفرة إلى عودة المدافعين عبد الرحمن يوسف وإبراهيم سعيد للمشاركة، ذاكرا ان عودتهما تمثل إضافة جيدة للفريق وقال : بالمقابل نفقد ديجو جارديل لانه يعاني من كسر في عظم الأنف وغيابه بالتأكيد يعتبر خسارة كبيرة لنا لكننا نثق في بقية العناصر الموجودة.

وختم رازوفيتش حديثه بالتأكيد على أنه راض تماما عن المستوى الذي قدمه فريقه في الموسم الحالي والنتائج التي حققها ، متمنيا أن ينجح في كسب نقاط مباراة بني ياس