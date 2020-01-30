كرونو: عازمـون على كسر عقدة عجمان

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن فريقه عاقد العزم على كسر عقدة عجمان عندما يلتقيان لحساب الجولة 15 لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم بعد غد.

وحقق "البرتقالي" 3 انتصارات من أصل 5 مواجهات أخيرة جمعت الفريقين في دوري الخليج العربي بينما فاز العميد في مباراة واحدة وحسم التعادل لقاء الإياب الموسم الماضي، وقال مدرب النصر: كنت أتحدث مع اللاعبين و طلبت منهم عدم التفكير في الأسبقية التاريخية سواء ضد عجمان أو أي فريق آخر، لكل مباراة ظروفها وحقيقتها على أرضية الملعب، نحن عازمون على كسر هذه الأسبقية وتغيرها لصالحنا، النصر فريق مختلف حاليا، لقد استطعنا كسر بعض القواعد سابقا وسنؤكد ذلك أمام عجمان.

وأضاف: لعبنا العديد من المباريات خلال فترة قصيرة ولم نركن للراحة المطلوبة عقب نهائي كأس الخليج العربي، لذا نشعر بحالة من الإرهاق ليس فقط من الناحية البدنية و حتى النفسية، وهو أمر طبيعي نظرا للعدد الكبير من المباريات التي لعبناها، ولكن سنترك هذا التعب جانبا ونركز على تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق الفوز، نعرف جيدا أن جميع الفرق التي تأتي للعب على ملعبنا تعتمد على الهجمات المرتدة وطريقة دفاعية، ونستعد لذلك للعودة إلى طريق الانتصارات.

وأوضح كرونو أن عجمان أظهر خلال المباريات التي لعبها وجهين مختلفين، أمام الجزيرة لعب بتنظيم عال وبأسلوب هجومي ولكنه ظهر أمام بني ياس بأداء متواضع وتنظيم سيئ على أرضية الملعب، مشيرا إلى أن مدرب عجمان يفضل كرة القدم القوية والتنظيم الدفاعي والتكتيك العالي.

وكشف مدرب النصر أن فريقه يفتقد لاعبه مهند خميس بسبب جمعه 3 بطاقات صفراء في رصيده، ووصفه بالغياب المؤثر نظرا لمكانته في التشكيلة.