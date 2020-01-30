بالفيديو ..أول تدريب لخليفة غانم مع شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر شباب الأهلي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فيديو لمشاركة لاعبه الجديد خليفة مبارك غانم، مع فريقه الأول لكرة القدم، بعد انضمام اللاعب رسمياً للنادي.

وكان شباب الأهلي، قد أعلن عن تعاقده مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادما من نادي النصر، في صفقة تبادلية مع المهاجم أحمد العطاس لاعب شباب الأهلي، والذي أعلن النصر أول من أمس، عن التعاقد معه.

وتعد صفقة خليفة هي الثانية لشباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع المهاجم الإسباني بيدرو كوندي، والذي تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر عقب قيام كوندي بإنهاء تعاقده مع ناديه السابق بني ياس.