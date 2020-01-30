الإمارات تحرز ذهبيتين في ختام عربية التايكواندو

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

تُوج العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو نجمة المنتخب الوطني للتايكواندو، بدرية محمد، بالميدالية الذهبية في ختام منافسات البطولة العربية للتايكواندو والتي أسدل الستار على فعالياتها أمس وتعتبر ذهبية اللاعبة بدرية محمد الثانية للإمارات في البطولة العربية بعد أن تمكن لاعب منتخبنا الوطني، ياسر سمير من نيل ذهبية وزن تحت ٤٨ كغم لفئة الشباب. فيما جاءت ذهبية بدرية محمد في منافسات وزن تحت ٤٦ كغم ضمن فئة الشابات، حيث استهلت مشواره نحو الذهب بالفوز على اللاعبة الأردنية نور العمايرة بنتيجة ٢٢-٢، وتجاوزت اللاعبة المصرية رنا حاتم بنتيجة ٨-٥ في الدور نصف النهائي قبل أن تفوز في النهائي على زميلتها في المنتخب الإماراتي عائشة أحمد بنتيجة ٩-٧ لتنال عائشة أحمد الميدالية الفضية.

وحصل لاعبو منتخبنا الوطني على ٤ ميداليات برونزية أخرى عبر كل من نرجس محمد وشما حسن وفاطمة عيسى وسعاد راشد وحسن المسمري ومع نهاية البطولة يكون المنتخب الإمارتي قد حصد ما مجموعه ١٢ ميدالية منها ذهبيتان و٤ فضيات و٦ برونزيات.

وحُظيت البطولة العربية بتنافسٍ كبير بين اللاعبين واللاعبات المشاركين ، حيث أقيمت في اليوم الأول منافسات الناشئين والناشئات والشباب فيما أقيمت اليوم منافسات الرجال والسيدات والشابات، وتابع البطولة ادريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو ، والذي أشاد بدوره بالتنظيم العالي للبطولة العربية من قِبل نادي الفجيرة للفنون القتالية وحرص اللجنة التنظيمية على توفير كافة احتياجات الوفود المشاركة مؤكداً أيضاً على أهمية إقامة هذه البطولة في مواصلة سعي الاتحاد العربي بنشر رياضة التايكواندو على نطاق واسع عربياً.

على صعيد متصل أكملت إمارة الفجيرة استعداداتها لاستضافة النسخة الثامنة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو والمصنفة من عيار النجمتين حيث ستنطلق غدا بمشاركة ٢٠٠٠ مُشارك من ٤٣ دولة وستستمر منافساتها حتى الثاني من فبراير الحالي.