6 دقائق تعطّل قطار الظفرة في الجز يرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

خرج الجزيرة بثلاث نقاط ثمينة من مباراته أمام الظفرة بعد أن حسم نتيجة اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس في الجولة 14 من دوري الخليج العربي، بهدف مبكر عند الدقيقة السادسة حمل توقيع الهداف علي مبخوت، ورفع الفوز رصيد فخر أبوظبي 27 نقطة. وبالمقابل فإن الظفرة لم يخسر النقاط فقط، ولكنه تعرّض إلى خسائر عدة أبرزها أن النتيجة أنهت سلسلة انتصاراته الأطول في تاريخ المنافسة لأربع مباريات متتالية، وهي الخسارة الأولى له بعد 6 نتائج إيجابية بين التعادل والفوز، كما أن النتيجة تراجعت به من المركز الخامس إلى السادس.

سعادة

وعقب المباراة لم يخرج المؤتمر الصحافي عن المألوف بسعادة الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، وحسرة الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة على الخسارة. وقال كايزر إن الحظ حالفه بتحقيق الفوز على الظفرة، لأن منافسه يعيش فترة جيدة، ويقدم مباريات قوية، مؤكداً أن فريقه اجتهد طوال شوطي اللعب، ودافع وهاجم بشكل جيد، وأن اللاعبين لم ينجحوا في استثمار الفرص التي توفرت لهم.

وأكد كايزر أنه لا يرغب في الحديث عن لقب البطولة حالياً، ذاكراً أن كل الفرق تمتلك الفرصة لتحقيق طموحها، لأن الفارق بين الأندية ليس كبيراً، مشدداً على أهمية العمل وبذل المجهود لمواصلة النتائج الإيجابية.

من جانبه قال رازوفيتش إن الظفرة لم يستحق الخسارة قياساً بالمردود الجيد الذي قدمه، مشيراً إلى أن فرص فريقه كانت الأكثر خطورة، وأعاد رازوفيتش الخسارة إلى عدم التوفيق مع عدم استثمار الفرص، نافياً أن يكون ضغط المباريات قد أثّر على لاعبيه.