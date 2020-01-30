رباعية السماوي تز يد أحزان البرتقالي

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

جاء الفوز الأخير الذي حققه فريق بني ياس برباعية مقابل هدف وحيد على مضيفه عجمان بملعبه، أول من أمس، ضمن الجولة الـ 14 لدوري الخليج العربي، ليدق ناقوس الخطر للفريق البرتقالي بضرورة إعادة ترتيب أوراقه خلال المرحلة المقبلة، لاسيما بعد حالة الحزن التي لازمت الجماهير عقب انتهاء اللقاء، وفي الوقت ذاته يمنح السماوي مؤشراً بأنه بدأ بالفعل في السير على الطريق الصحيح.

سعادة

عبّر الألماني وينفرد شايفر المدير الفني لفريق بني ياس عن سعادته الكبيرة بالمستوى والنتيجة التي حققها فريقه على عجمان، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وقال شايفر إن بني ياس يسير في الطريق الصحيح بفضل المستوى الذي يقدمه اللاعبون وعلى رأسهم العناصر الشابة مثل سهيل النوبي وأحمد شحدة وسطان الشامسي، موضحاً أن النادي أكمل تعاقده مع اللاعب البرازيلي ذا روبرتو الذي يعتبر إضافة حقيقية لبقية المشوار هذا الموسم، موضحاً أن الدفع بروبرتو سوف يتحدد بعد وصوله إلى الإمارات، لاسيما أن الرحلة من البرازيل طويلة، ويحتاج الأمر معرفة جاهزيته بشكل جيد.

من جهته، اعترف أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان بأن أداء فريقه كان سيئاً في المباراة وبني ياس استحق الفوز وأثبت أن تحضيره للمباراة كان الأفضل، وقال الرمادي إن المسؤولية يتحمّلها الفريق كله، وليس بسبب إهدار الفرص السهلة فقط في بداية المباراة، كما أشار الرمادي إلى أن اللاعبين يتحملون جزءاً من المسؤولية في تجهيز أنفسهم ذهنياً.

ثقة

بدوره، قال معتز عبد الله المدرب المساعد في بني ياس، إن وضع فريقه مطمئن من قبل مواجهة عجمان، وإنهم كجهاز فني واثقون مما يقدمه الفريق وقدرته لتحقيق أفضل النتائج، مشيراً إلى أن بني ياس يضم عناصر مميزة من اللاعبين، بما فيهم الشباب الذين أكدوا أن بني ياس قادر على تحقيق نتائج مميزة.