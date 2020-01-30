كشافو «لاليغا» يختارون 21 موهبة من أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

شهدت ملاعب مدينة زايد الرياضية تألق لاعبي أبوظبي في فعاليات منصة أبطال دو لكرة القدم تحت أنظار كشافي لاليغا الذين أثنوا على عدد من مواهب المدارس والفرجان.

وقدم كشافو لاليغا الدعوة لــ7 لاعبين للاختبار في مركز دو لاليغا للكفاءات العالية ليصل عدد اللاعبين المختارين من أبوظبي إلى 21 لاعباً حتى الآن في هذا الموسم. كما شهدت البطولة حضوراً مكثفاً من عائلات وأصدقاء اللاعبين الذين أمضوا وقتهم في تشجيع اللاعبين وتحفيزهم للعب بأفضل طاقتهم تحت أنظار فريق كشافي لاليغا الذي تواجد على الخطوط طوال اليوم لمتابعة أبطال المُستقبل.