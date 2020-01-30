«أبيض» الشباب يختتم تدريباته استعداداً لكأس العرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم منتخبنا الوطني للشباب 2001 تجمعه الداخلي الثاني استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً المقررة في العاصمة السعودية الرياض للفترة من 17 فبراير إلى 5 مارس 2020 بمشاركة 16 منتخباً عربياً تم تقسيمهم إلى مجموعات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السودان وليبيا وجزر القمر.

شهد التدريب الختامي الذي أقيم في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي حميد أحمد الطاير وعيسى مير وأحمد بن درويش أعضاء اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة الذين التقوا أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين وطالبوهم ببذل المزيد من الجهد والاستعداد المثالي للبطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم لأول مرة.

وشارك في التجمع الثاني 26 لاعباً من أندية الدولة، وقال بدر أحمد مدير المنتخب: إن الجهاز الفني بقيادة اليوناني نيكولاس يحرص على إقامة مثل هذه التجمعات القصيرة بهدف التعرف على إمكانيات اللاعبين أكثر واكتشاف عناصر جديدة من خلال متابعة أعضاء الجهاز الفني لمباريات مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً.

مشيراً إلى أن أجواء التجمعين الأول والثاني كانت مثالية وهناك تناغم تام بين الجهاز الفني واللاعبين الذين يحرصون على تقديم كل ما لديهم من أجل إثبات وجودهم في قائمة المنتخب وتمثيله في البطولة العربية.