محمد عبدالله في قائمة المرشحين لمونديال 2022

المصدر: دبي - العوضي النمر

تلقى حكمنا الدولي لنخبة كرة القدم محمد عبدالله حسن، دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، للمشاركة في ورشة عمل الحكام الدوليين المرشحين للمشاركة في إدارة منافسات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقام ورشة العمل في الدوحة، وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 13 مارس المقبل، بمشاركة 35 حكماً دولياً للساحة مرشحين للمشاركة في مونديال 2022.

وتضم قائمة المدعوين 15 حكماً من قارة آسيا، منهم نواف شكرا الله «البحرين» وعلي رضا «إيران» وماينج «الصين» وساتو «اليابان» وأدهم المخادمة «الأردن» وكريس «أستراليا» وعبد الرحمن جاسم «قطر»، إضافة إلى 18 حكماً من أفريقيا و3 حكام من أوقيانوسيا.

وبحسب برنامج ورشة العمل مهمة بالنسبة لحكام الساحة، إذ إنها ضمن عملية الاختيار للحكام الذين سيشاركون في مونديال 2022، حيث من المؤمل أن يتم اختيار 4 أطقم تحكيمية عن قارة آسيا.

يشار إلى أن الحكم الدولي محمد عبدالله سبق وأن شارك في إدارة مباريات كأس العالم، ولتوه عاد إلى البلاد بعد انتهاء مشاركته الناجحة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في تايلاند والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأدار الطاقم الإماراتي عدداً من المباريات في البطولة أهمها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين منتخبي أستراليا وأوزبكستان.

,من جانبه، عبّر الدولي الأسبق محمد عمر عن سعادته باختيار «فيفا» لحكمنا الدولي محمد عبدالله للانضمام إلى قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات مونديال 2022.

وأضاف محمد عمر قائلاً: «إن الحكم الدولي محمد عبدالله يعتبر خير ممثل لكرة الإمارات في المحافل الدولية والقارية، وهذا الاختيار يمنح حكام الإمارات مكانة دولية كبيرة وثقة تسهم في رفع معنويات باقي زملائه الحكام».