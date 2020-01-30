الوحدة يبدأ «الآسيوية» بمواجهة أهلي جدة

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

اكتملت فرق المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي تضم الوحدة والشرطة العراقي، بعد تأهل فريقي أهلي جدة والاستقلال الإيراني إلى دور المجموعات.

ويستهل الوحدة مشواره في الآسيوية الموسم الحالي، بمواجهة الأهلي السعودي باستاد آل نهيان يوم 10 فبراير المقبل، في الجولة الأولى، ويلعب الوحدة في الجولة الثانية مع الشرطة العراقي على ملعب الأخير يوم 17 فبراير، بينما يواجه في الجولة الثالثة الاستقلال الإيراني بأبوظبي يوم 2 مارس المقبل.

ويبدأ الوحدة مباريات الإياب بمواجهة الاستقلال خارج القواعد يوم 7 أبريل المقبل، ثم يلعب مع الأهلي السعودي باستاد الجوهرة المشعة بجدة يوم 21 أبريل، ويختتم العنابي مباريات دور المجموعات، بالجولة السادسة الأخيرة، عندما يستقبل الشرطة العراقي يوم 5 مايو المقبل باستاد آل نهيان.

يذكر أن الوحدة خرج من دوري أبطال آسيا الموسم الماضي من دور الـ 16، أمام النصر السعودي، بعدما كان قد تعادل إيجابياً 1-1 في الذهاب بالعاصمة السعودية الرياض، قبل أن يخسر على ملعبه 3-2 في مباراة الإياب.