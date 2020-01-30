3 ملفات مهمة تنتظر اتحاد كرة القدم الجديد

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

أبدى ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة عضو المجلس الوطني الاستشاري، تفاؤله والأسرة الكروية بعهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في رئاسة اتحاد الكرة خلال السنوات الأربع المقبلة، نظراً لكونه يملك فكراً كروياً جديداً، والساحة الكروية في أمس الحاجة له خلال المرحلة المقبلة، وتعدها انطلاقة جديدة للارتقاء بمنظومة العمل الكروي بما يواكب الطموحات.

وأوضح اليماحي، أن الشيخ راشد بن حميد سيجد من المسؤولين بشكل عام ومسؤولي الأندية وكافة شرائح المجتمع كل الدعم لتسهيل مهمته، لأننا أمام مشروع دولة للارتقاء بكرة الإمارات خلال السنوات المقبلة، وتوفير كل سبل النجاح أمام المنتخبات الوطنية لتحقيق النجاح والإنجازات، وتوديع الإخفاقات التي كان لها تأثير سلبي كبير، وأضاف اليماحي قائلاً، نحن نأمل أن تتبلور الرؤية الخاصة بالتطور مع بداية عمل مجلس الإدارة الجديد، وخاصة أننا نملك كل مقومات النجاح ولا ينقصنا سوى الرغبة المؤكدة للتطور.

استراتيجية

وأضاف: نحن في حاجة ماسة إلى وضع استراتيجية طويلة المدى لتحديد رؤيتنا الرياضية، وأهدافها التي تمثل الطموحات المرجوة من الشارع الرياضي، وخاصة أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى التي تستأثر بكل الاهتمام الجماهيري والإعلامي، والعمل بشكل علمي منظم يوفر الكثير من الجهد والمال الذي ينفق في أمور غير ذي جدوى، لذلك نحن في حاجة إلى وضع استراتيجية في بداية المهمة لتكون خريطة طريق للمستقبل، موضحاً أن أمام مجلس الإدارة الجديد مسؤولية كبيرة، في تطوير العمل من خلال أهم 3 ملفات، الأول خاص بالمنتخبات الوطنية، التي تحتاج إلى رؤى واستراتيجية طموحة، وخطط تنفيذية تقود العمل إلى تحقيق النجاح، مع ضرورة تأسيس قاعدة قوية لمنتخبات المراحل السنية تساهم في تحقيق استدامة تفريخ اللاعبين للمنتخب الأول وتحقيق الإنجازات في البطولات القارية، ولا بد من أن يكون العمل متوافقاً مع طموح التأهل إلى كأس العالم.

عصف ذهني

وأشار ناصر اليماحي، إلى ملف التحكيم الذي لا يقل أهمية عن ملف المنتخبات، نظراً لأهمية عنصر التحكيم في المنظومة الكروية، واقترح عمل جلسة عصف ذهني لكل أفراد الأسرة التحكيمية من أجل وضع أفكار ومقترحات، تساهم في تحقيق طفرة ملموسة في هذا المجال، وعلى لجنة الحكام وضع الخطط والبرامج التي تساهم في الارتقاء بالعمل التحكيمي، مع ضرورة التفاف الجميع حول مشروع الارتقاء بتلك المهنة، والعمل على جلب الخبرات التي تملك خبرة كبيرة عالمية، ولعل النجاح في إقناع الحكم المونديالي القدير علي بو جسيم في العمل كمستشار للجنة يعزز من قيمة التطوير المنتظر.

مسابقات

وواصل اليماحي تقديم أفكاره للارتقاء بمنظومة العمل الكروية خلال الفترة المقبلة، بقوله إن تطوير المسابقات جزء من خطة الارتقاء بالمنظومة الكروية، ولا بد من أن تكون البداية من القاعدة ومسابقات المراحل السنية، التي تعد الأساس القوي الذي ينهض بالفرق الأولى، كما طالب بضرورة منح ملف التسويق اهتماماً كبيراً، سعياً لتوفير الدعم اللازم الذي يساهم في تطبيق الخطط والبرامج، وجلب رعاة جدد لاتحاد الكرة يساهم في زيادة الموارد، وإذا توافر العنصر المالي فلن يجد اتحاد الكرة صعوبة في تطبيق خطط التطوير، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

%60

رشح ناصر اليماحي فريق شباب الأهلي للفوز بلقب دوري الخليج، موضحاً أنه قطع نحو 60% من الطريق نحو اللقب بعد الفوز على الشارقة وتراجع مستوى منافسيه العين والجزيرة، كما اعتبر أن صراع البقاء في دوري الخليج العربي ينحصر بين 4 فريق هي: كلباء والفجيرة وحتا وخورفكان، وسيستمر الصراع حتى آخر صافرة في المسابقة.