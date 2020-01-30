خميس الشامسي: هدفنا استضافة «أبطال الأندية الآسيوية» لكرة الصالات

المصدر: دبي- ياسر قاسم

صرح المونديالي خميس الشامسي عضو لجنة كرة القدم الصالات والشاطئية بالاتحاد الآسيوي، أن ملف نادي شباب الأهلي يعتبر من أقوى الملفات التي قدمت لاستضافة دوري أبطال الأندية الآسيوية أغسطس المقبل، خصوصاً بعد انتهاء التفتيش الأول الأسبوع الماضي لصالتي الممزر والنهدة، إضافة إلى الفنادق المخصصة للضيوف، وسيتم خلال الاجتماع المقبل المقرر في 7 مارس بتركمانستان الإعلان عن البلد المستضيف للبطولة، متمنياً استضافة البطولة، لتكون الأولى في عهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مبيناً أن اللجنة في تشاور مستمر مع محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وعبد الملك جاني رئيس لجنة كرة الصالات والقائمين على الأمر في نادي شباب الأهلي، كما تم الاتفاق على ضرورة تسخير كل الإمكانات المتعلقة بفوز ملف ممثل الإمارات في المحفل الآسيوي الكبير.

على جانب آخر، تم تأجيل بطولة تصفيات المنتخبات للشباب لكرة القدم للصالات إلى أكتوبر المقبل، نظراً لإقامة مباريات كاس العالم وبطولة الأندية ونهائيات آسيا للمنتخبات وكأس العالم للأندية، موضحاً أنه طالب باعتماد مواليد 2001 /2002، بناءً على طلب أغلب دول غرب آسيا، وعن كأس الخليج لكرة قدم الصالات، أوضح أن هناك تواصلاً بين الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة لاتحاد الخليجي لكرة القدم، على أن تقام البطولة سبتمبر المقبل بالكويت، كما ستبحث اللجنة طلب العراق بالانضمام للبطولة.