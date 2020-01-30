سعيد جمعة « سوبرمان العين» في غياب لابا

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ظهر المدافع عندما غاب المهاجم، كان ذلك أبرز عنوان في حكاية تأهل العين إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن تجاوز بصعوبة ضيفه بونيودكور الأوزبكي بهدف نظيف سجله المدافع الشاب المتألق سعيد جمعة، خلال المباراة التي استضافها استاد هزاع بن زايد أول من أمس.

وغاب المهاجم التوغولى لابا كودجو تماما عن المشهد بسبب الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه الدفاع الأوزبكي، فضلاً عن قلة التمويل ما جعله شبه معزول، وهو الأمر الذي عقد كثيراً من مهمة العين في الوصول لشباك ضيوفه رغم سيطرته على مجريات اللعب خلال الدقائق العشر الأولى من الشوط الأول، وكامل الشوط الثاني، حيث لم يطرأ جديد رغم دخول المهاجم الآخر جمال معروف، قبل أن ينقذ الموقف «سوبرمان الفريق» المدافع سعيد جمعة بتسجيله الهدف الوحيد الذي صعد بالفريق إلى مرحلة المجموعات.

عمل رائع

من جانبه، أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي العين، أن فريقه استحق الفوز بعد العمل الرائع الذي قام به اللاعبون، موضحاً أنهم نفذوا التوجيهات المطلوبة منهم بتركيز وكانت النتيجة الفوز والتأهل إلى مرحلة المجموعات بالمسابقة، وأوضح، حصلنا على فرص عدة في شوط اللعب خصوصاً تلك التي وجدها المهاجم لابا كودجو، غير أننا لم نوفق في التسجيل، وفي الشوط الثاني دخلنا إلى الملعب ونحن واثقون من قدرتنا على تحقيق الفوز وعملنا على ألا نسمح للفريق المنافس بالتسجيل في مرمانا وفي الوقت نفسه اجتهدنا للوصول إلى شباكه وهو ما حصل بالفعل في نهاية المطاف.

كما طالب مدرب العين جماهير الفريق بضرورة متابعة جهودهم والحضور بكثافة في المباراة المقبلة أمام سباهان أصفهان الإيراني، باستهلالية مشوار الفريق بالمسابقة القارية، وقال: أرجو أن أشاهد جماهير عيناوية أكثر في مبارياتنا المقبلة، إنهم روح الفريق وسنده ومصدر قوته، ونرغب في أن يمتلئ هذا الملعب الجميل بالكثير من أنصار الفريق.

تقدير

بدوره، أهدى سعيد جمعة، مدافع العين الشاب، الهدف الذي سجله إلى جماهير العين، لافتا إلى أنها تستحق التقدير والفرح لمساندتها ودعمها القوي والمستمر للاعبين في كل الظروف، وقال اللاعب الذي اختاره الاتحاد الآسيوي رجل المباراة: الهدف الذي سجلته كان ترجمة لمجهود زملائي بالملعب، لقد قام الجميع بعمل كبير ونفذوا تكتيك المدرب بتركيز عالٍ، وكان الهدف هو تحقيق الفوز والصعود إلى المرحلة التالية بغض النظر عمن يسجل، ونحن جميعاً سعداء بسعادة جماهير العين، وتأهلنا إلى المجموعات بداية مبشرة في مشوارنا بهذه البطولة القارية، وسنعمل بجد من أجل متابعة النجاحات والذهاب إلى أبعد مراحلها.

تأهل

عبر أحمد الشامسي مدير فريق العين، عن سعادته بالتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد الفوز على بونيودكور الأوزبكي، وأشاد بالمجهود الذي قام به اللاعبون داخل ملعب المباراة، موضحاً أن ما يميز العين دائماً هو تحدي الظروف والظهور بأفضل حالاته عندما يعاني الضغوط والغيابات والنقص العددي.

وأوضح أن الإصابة التي تعرض لها المهاجم كايو كانيدو، وغيبته عن المباراة، خفيفة لا تدعو للقلق ولكن المدرب لديه مبدأ واضح وهو إذا لم يكن اللاعب في كامل جاهزيته فلن يجازف بإشراكه ولديه ثقة كاملة باللاعبين المتواجدين، وأكد أن عدم مشاركة محمد شاكر، ومحمد هلال، في المباراة كان قراراً فنياً وليس بسبب الإصابة.

وعن تعاقدات العين قال: العين يعمل على التعاقد مع لاعبين متميزين منهم أجنيين وذلك قبل نهاية فترة الميركاتو، ونأمل أن يكونا على قدر الطموحات وإضافة للزعيم آسيوياً ومحلياً، وأكد أن منافسي العين في المجموعة الآسيوية أقوياء ولكنهم يفكرون في الزعيم أكثر ويضعون له حسابات كبيرة لمعرفتهم بقوته وخبرته الطويلة في المسابقة القارية.