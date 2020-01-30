كلباء يضم غبرائيل ويقترب من واندرسون

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

تعاقد نادي اتحاد كلباء مع اللاعب البرازيلي غبرائيل، القادم من نادي بارا البرازيلي، وذلك ضمن فئة المقيمين، ويجيد اللاعب وظائف الهجوم، حيث ينتظر أن يشارك مع النمور خلال المباراة المقبلة أمام الشارقة السبت المقبل، ضمن الجولة 15 من دوري الخليج.

كما اقترب كلباء من التعاقد مع البرازيلي واندرسون مهاجم بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وأجرى اللاعب أمس الفحوصات الطبية، تمهيداً لضمه رسمياً خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بديلاً عن الأردني ياسين البخيت، والذي لم يلبِ حتى الآن تطلعات وطموحات جماهير النمور.

من ناحية أخرى، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة كلباء ضد العين، المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، بسبب مشاركة العين خلال مباراته أمام بونيودكور الأوزبكي، والتي أقيمت أمس الأول، وانتهت بفوز العين بهدف وحيد، وبالتالي، تأهله إلى مرحلة المجموعات، لتلعب مباراة كلباء ضد العين يوم 14 فبراير المقبل، بملعب كلباء.