الفرسان يهرب بالصدارة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

عزز شباب الأهلي، صدارته لترتيب دوري الخليج العربي، بـ 35 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الجزيرة صاحب المركز الثاني

( 27 نقطة)، وتغلب الفرسان على ضيفه حتا بهدف وحيد، سجله الأرجنتيني كارتابيا في الدقيقة 30، خلال المباراة التي جرت أمس، على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة 14، بينما لا يزال رصيد حتا متوقفاً عند 8 نقاط، في المركز13.وتمكّن شباب الأهلي من تسجيل هدف في الدقيقة 30، بتسديدة مباشرة من لاعبه كارتابيا. وحقق فريق خورفكان فوزه الأول على حساب الشارقة حامل اللقب بنتيجة 2-1.

أحرز أهداف خورفكان كل من: فهد حديد في الدقيقة «54»، وانطونيو جونيور «78»، بينما سجل هدف الشارقة الوحيد شوكوروف «12».

وبالنتيجة، رفع خورفكان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأخير، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وقلب الوحدة تأخره بهدف أمام الفجيرة، إلى فوز صعب بهدفين لهدف، ليرتقي إلى المركز السادس، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بينما تجمد رصيد «ذئاب» الفجيرة عند النقطة 10 في المركز الثاني عشر. لعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65. ورغم النقص العددي للفجيرة بعد طرد المدافع عبد الله النوبي، لحصوله على الإنذار الثاني، نجح الفجيرة في تسجيل الهدف الأول عن طريق جيفرسون في الدقيقة 69.

ونجح تيغالي في إدراك التعادل في الدقيقة 80، قبل أن يسجل خميس إسماعيل هدف الفوز للوحدة.