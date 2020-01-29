العنبري: اتحمل مسؤولية هزيمة الشارقة من خورفكان

المصدر: الشارقة –عزالدين جادالله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة من خورفكان.

وقال: لا يمكن لوم اللاعبين على النتيجة حيث تقدمنا بهدف في الشوط الأول وقدمنا مستويات طيبة لكن الهجمة المرتدة لخورفكان هي من منحته التقدم.

وأضاف: نتمنى أن تكون المرحلة القادمة أفضل، ونتحمل المسؤولية بشكل كبير ومتفائلون بالمجموعة الحالية والمرحلة صعبة، وعلينا أن نتعلم من أخطائنا، ولابد من التكاتف في المرحلة المقبلة وثقتي كبيرة في اللاعبين.

وقال: بعد 4 هزائم متتالية من الصعب المنافسة على اللقب ونتطلع إلى البقاء في المربع الذهبي، ولدي تفاؤل بعودة الفريق، ولدينا استحقاقات مهمة في الآسيوية وكأس رئيس الدولة، ونسعى لأن نكون أقوى في المرحلة المقبلة.